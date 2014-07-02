Dysza rotacyjna, 050
Wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność nawet 10-krotnie (ceramiczna wkładka zapewnia dużą trwałość) maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C.
Dysze rotacyjne łączą zalety strumienia płaskiego i punktowego. Punktowy strumień wody wiruje po pobocznicy stożka z prędkością 4000 obr/min, gwarantując dużą wydajność powierzchniową i wysoką skuteczność.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Ciśnienie (bar)
|maks. 300
|Temperatura (°C)
|maks. 85
|Rozmiar dyszy ( )
|50
|Gwint przyłącza
|M 18
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
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