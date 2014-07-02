Powłoka na deskę do prasowania

Bawełniana powłoka na deskę do prasowania z piankową podszewką gwarantuje gładką powierzchnię do prasowania i lepsze przenikanie pary. Zapewnia doskonałe rezultaty prasowania.

Bawełniana powłoka na deskę do prasowania z piankową podszewką gwarantuje gładką powierzchnię do prasowania i lepsze przenikanie pary. Zapewnia doskonałe rezultaty prasowania. Przeznaczona do deski AB 1000.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości materiał
  • Gładki efekt prasowania
  • Optymalne przenikanie pary i powietrza
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 2,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1200 x 380 x 5