Powłoka na deskę do prasowania
Bawełniana powłoka na deskę do prasowania z piankową podszewką gwarantuje gładką powierzchnię do prasowania i lepsze przenikanie pary. Zapewnia doskonałe rezultaty prasowania.
Bawełniana powłoka na deskę do prasowania z piankową podszewką gwarantuje gładką powierzchnię do prasowania i lepsze przenikanie pary. Zapewnia doskonałe rezultaty prasowania. Przeznaczona do deski AB 1000.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości materiał
- Gładki efekt prasowania
- Optymalne przenikanie pary i powietrza
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1200 x 380 x 5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- SC 1702
- SC 1702 B
- SC 1702 B Profi
- SC 2.600 CB
- SC 3.100 B
- SC 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 4 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 – zestaw z żelazkiem
- SC 4.100 C
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium Home Line
- SC 5 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 5 Premium Home Line
- SC 5 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 – zestaw z żelazkiem
- SC 5.800 CB
- SC 6.800 C
- SC 6.800 CB
- SI 2.600 CB
- SI 2125
- SI 4 EasyFix Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SI 4 Premium Home Line w zestawie z żelazkiem
- SI 4 w zestawie z żelazkiem
- SI 4.100 CB