Metalowy wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium
Dzięki wysokiej jakości wielofunkcyjnemu pistoletowi spryskującemu wykonanemu z długowiecznego metalu możliwe jest podlewanie różnych roślin według indywidualnych wymagań. Zestaw zawiera uchwyt obrotowy i głowicę zapobiegającą kapaniu.
Metalowy wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium wykonany z wysokiej jakości elementów metalowych jest niezwykle solidny i dzięki temu szczególnie długowieczny. Jego 4 kształty strumienia — prysznicowy, poziomy płaski, silny oraz drobna mgiełka — czynią go wszechstronnym urządzeniem do podlewania różnych roślin o różnych wymaganiach. Łagodna mgiełka to idealne rozwiązanie do wrażliwych roślin, podczas gdy prysznic jest idealny na przykład do podlewania gruntu pod roślinami i kwiatami. Za pomocą strumienia poziomego płaskiego można na przykład czyścić lekko zabrudzone powierzchnie. Strumień silny umożliwia wyższy przepływ wody, co jest przydatne do napełniania pojemników. Innowacyjna technologia membrany na głowicy spryskującej opracowana przez Kärcher zapobiega przed kapaniem. Inne rozwiązanie również wyłącznie od Kärcher: Obrotowy uchwyt, dzięki któremu spust z blokadą może być ustawiony do przodu lub do tyłu, dobrze leży w dłoni i umożliwia dostosowanie obsługi do indywidualnych potrzeb. Poza tym: Dysze Kärcher są kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi systemami Click i można je bez problemu podłączać do węża ogrodowego.
Cechy i zalety
Specjalna technologia membrany
- Zapewnia obsługę bez kapania podczas zmiany kształtu strumienia i po odcięciu wody.
Obrotowy uchwyt
- Regulacja góra - dół.
Ergonomiczny zawór do regulacji przepływu wody
- Regulacja przepływu wody na pistolecie
Łatwe blokowanie spustu dla ciągłego podlewania
- Wygodne nawadnianie.
Cztery możliwe do wyboru kształty strumienia z funkcją blokady: prysznicowy, płaski, silny, rozproszony (mgiełka)
- Właściwy kształt strumienia do każdego zastosowania.
Elementy z miękkiego tworzywa
- Większy komfort i dodatkowa ochrona przed uszkodzeniem.
Wysokiej jakości elementy wykonane z metalu
- Wyjątkowa solidność i długi okres eksploatacji.
Samoczynne opróżnianie
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Wyjmowany dysk prysznicowy
- Do czyszczenia membrany zablokowanych dysz.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|250 x 70 x 130
Wyposażenie
- Liczba kształtów strumienia: 4
- Obrotowy uchwyt
- Blokada przy uchwycie
- Regulowana ilość wody
- Funkcja samoopróżniania
- Elementy z miękkiego tworzywa
- Metal
- Kształt strumienia: rozpylona mgiełka
- Kształt strumienia: poziomy strumień płaski
- Kształt strumienia: strumień napowietrzony
- Kształt strumienia: zraszacz
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Rabaty kwiatowe i grządki
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Do czyszczenia liści
- Do łagodnego podlewania wrażliwych roślin, np. sadzonek
- Żywopłoty
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.