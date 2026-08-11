Mop bawełniany Classic z mocowaniem na rzep 40 cm
Bawełniana ściereczka z taśmą mocującą do czyszczenia na mokro olejowanych lub woskowanych podłóg korkowych, drewnianych i parkietów. Idealny do zastosowań zgodnych z metodą kondycjonowania wstępnego.
Pętelki tej ściereczki na rzepy mają wysoką zawartość bawełny i doskonale nadają się do bezpośredniego czyszczenia na mokro i konserwacji olejowanych lub woskowanych podłóg korkowych, drewnianych i parkietów. Ważna informacja: Niska waga ściereczki zmniejsza późniejsze koszty czyszczenia, ponieważ więcej mopów mieści się w jednym wsadzie pralki. Aby uzyskać optymalne rezultaty czyszczenia i uniknąć uszkodzenia podłogi przez nadmiar wilgoci, należy – zgodnie z metodą przygotowania wstępnego – nanieść na mop ilość roztworu czyszczącego równą 150% jego suchej masy. Drugi etap wycierania powierzchni do sucha zwykle nie jest konieczny.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde / Odporne posadzki
|Struktura posadzki
|Gładka i lekko ustrukturyzowana
|Stopień zanieczyszczenia
|Niski do średniego
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Na rzep
|Materiał
|70% bawełna / 30% PET
|Tkaniny
|Mieszanka bawełny
|Rodzaj produkcji
|Tkanina wykonana z PET z naszytymi pętlami
|Struktura tkanin
|Stos pętli
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 60
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 250
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 105
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 105 x 20
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro