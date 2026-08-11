Mop bawełniany Classic z mocowaniem na rzep 40 cm

Bawełniana ściereczka z taśmą mocującą do czyszczenia na mokro olejowanych lub woskowanych podłóg korkowych, drewnianych i parkietów. Idealny do zastosowań zgodnych z metodą kondycjonowania wstępnego.

Pętelki tej ściereczki na rzepy mają wysoką zawartość bawełny i doskonale nadają się do bezpośredniego czyszczenia na mokro i konserwacji olejowanych lub woskowanych podłóg korkowych, drewnianych i parkietów. Ważna informacja: Niska waga ściereczki zmniejsza późniejsze koszty czyszczenia, ponieważ więcej mopów mieści się w jednym wsadzie pralki. Aby uzyskać optymalne rezultaty czyszczenia i uniknąć uszkodzenia podłogi przez nadmiar wilgoci, należy – zgodnie z metodą przygotowania wstępnego – nanieść na mop ilość roztworu czyszczącego równą 150% jego suchej masy. Drugi etap wycierania powierzchni do sucha zwykle nie jest konieczny.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana
Stopień zanieczyszczenia Niski do średniego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Na rzep
Materiał 70% bawełna / 30% PET
Tkaniny Mieszanka bawełny
Rodzaj produkcji Tkanina wykonana z PET z naszytymi pętlami
Struktura tkanin Stos pętli
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 60
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 250
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 105
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 105 x 20

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Mop bawełniany Classic z mocowaniem na rzep 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Środki czyszczące