Pętelki tej ściereczki na rzepy mają wysoką zawartość bawełny i doskonale nadają się do bezpośredniego czyszczenia na mokro i konserwacji olejowanych lub woskowanych podłóg korkowych, drewnianych i parkietów. Ważna informacja: Niska waga ściereczki zmniejsza późniejsze koszty czyszczenia, ponieważ więcej mopów mieści się w jednym wsadzie pralki. Aby uzyskać optymalne rezultaty czyszczenia i uniknąć uszkodzenia podłogi przez nadmiar wilgoci, należy – zgodnie z metodą przygotowania wstępnego – nanieść na mop ilość roztworu czyszczącego równą 150% jego suchej masy. Drugi etap wycierania powierzchni do sucha zwykle nie jest konieczny.