Ten czerwonyi mop pętelkowy z mikrofibry mocowany na rzep został opracowany do użytku jako mop uniwersalny do pomieszczeń sanitarnych. Ma równomiernie i gęsto rozmieszczone pętelki, które zapewniają wyjątkową zdolność pochłaniania zabrudzeń. Szczególnie poliestrowe pętelki z dużą zawartością mikrowłókien ułatwiają czyszczenie aż po same krawędzie i niezawodnie usuwają luźne zabrudzenia z narożników i krawędzi. Dzięki kodowaniu kolorystycznemu można go wyraźnie przypisać do odpowiedniego obszaru, który ma być czyszczony, zapobiegając w ten sposób zanieczyszczeniom krzyżowym. Mop pętelkowy z mikrofibry doskonale nadaje się do wstępnego kondycjonowania powierzchni lub użycia metody natryskowej.