Mop Premium z mikrofibry, pętelkowy, czerwony, z taśmą mocującą, 40 cm

Czerwony mop na rzep z pętelkami z mikrofibry i poręcznym zapięciem na rzep ułatwiającym czyszczenie. Idealny do metody natryskowej i zastosowań po wstępnym przygotowaniu.

Ten czerwonyi mop pętelkowy z mikrofibry mocowany na rzep został opracowany do użytku jako mop uniwersalny do pomieszczeń sanitarnych. Ma równomiernie i gęsto rozmieszczone pętelki, które zapewniają wyjątkową zdolność pochłaniania zabrudzeń. Szczególnie poliestrowe pętelki z dużą zawartością mikrowłókien ułatwiają czyszczenie aż po same krawędzie i niezawodnie usuwają luźne zabrudzenia z narożników i krawędzi. Dzięki kodowaniu kolorystycznemu można go wyraźnie przypisać do odpowiedniego obszaru, który ma być czyszczony, zapobiegając w ten sposób zanieczyszczeniom krzyżowym. Mop pętelkowy z mikrofibry doskonale nadaje się do wstępnego kondycjonowania powierzchni lub użycia metody natryskowej. 

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana
Stopień zanieczyszczenia Niski do średniego
Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Na rzep
Materiał 100% PET
Tkaniny mikrofibra
Rodzaj produkcji Tkanina wykonana z PET z naszytymi pętlami
Struktura tkanin Stos pętli
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Temperatura suszarki (°C) maks. 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 250
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²) 0,1 / 30
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 105
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 105 x 20

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Mop Premium z mikrofibry, pętelkowy, czerwony, z taśmą mocującą, 40 cm
Zastosowania
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Środki czyszczące