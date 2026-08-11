Mop Premium z mikrofibry, pętelkowy, niebieski, z mocowaniem na rzep, 40 cm
Niebieski mop na rzep z pętelkami z mikrofibry i poręcznym zapięciem na rzep ułatwiającym czyszczenie. Idealny do metody natryskowej i zastosowań po wstępnym przygotowaniu.
Ten niebieski mop pętelkowy z mikrofibry mocowany na rzep został opracowany do użytku jako mop uniwersalny. Ma równomiernie i gęsto rozmieszczone pętelki, które zapewniają wyjątkową zdolność pochłaniania zabrudzeń. Szczególnie poliestrowe pętelki z dużą zawartością mikrowłókien ułatwiają czyszczenie aż po same krawędzie i niezawodnie usuwają luźne zabrudzenia z narożników i krawędzi. Mop pętelkowy z mikrofibry doskonale nadaje się do wstępnego kondycjonowania powierzchni lub użycia metody natryskowej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde / Odporne posadzki
|Struktura posadzki
|Gładka i lekko ustrukturyzowana
|Stopień zanieczyszczenia
|Niski do średniego
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Na rzep
|Materiał
|100% PET
|Tkaniny
|mikrofibra
|Rodzaj produkcji
|Tkanina wykonana z PET z naszytymi pętlami
|Struktura tkanin
|Stos pętli
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Temperatura suszarki (°C)
|maks. 60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 250
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²)
|0,1 / 30
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 105
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 105 x 20
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro