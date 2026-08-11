Ten niebieski mop pętelkowy z mikrofibry mocowany na rzep został opracowany do użytku jako mop uniwersalny. Ma równomiernie i gęsto rozmieszczone pętelki, które zapewniają wyjątkową zdolność pochłaniania zabrudzeń. Szczególnie poliestrowe pętelki z dużą zawartością mikrowłókien ułatwiają czyszczenie aż po same krawędzie i niezawodnie usuwają luźne zabrudzenia z narożników i krawędzi. Mop pętelkowy z mikrofibry doskonale nadaje się do wstępnego kondycjonowania powierzchni lub użycia metody natryskowej.