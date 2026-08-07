Urządzenie uzdatniające wodę WPC 100 RO

System uzdatniania wody WPC 100 RO można wykorzystywać z dystrybutorem wody z gamy WPD. Pięciostopniowa filtracja membranowa gwarantuje higieniczne czystą wodę pitną.

Do dystrybutorów wody z naszej gamy WPD dostępny teraz jest również system uzdatnia wody WPC 100 RO wykorzystujący odwróconą osmozę. System może zostać zintegrowany bezpośrednio z dystrybutorem wody, co umożliwia wykorzystywanie urządzeń WPD w regionach, które nie posiadają dostępu do pitnej wody z kranu. Możliwy jest również montaż urządzenia bezpośrednio pod zlewozmywakiem – w połączeniu z dystrybutorem wody lub jako wolnostojące urządzenie. Nie jest konieczne użycie oddzielnego zbiornika do magazynowania wody. WPC 100 RO charakteryzuje się także wyjątkowo wydajnym działaniem, ponieważ w porównaniu z konkurencyjnymi produktami wytwarza około 70 procent mniej ścieków.

Cechy i zalety
Opcjonalnie możliwe jest zintegrowanie z dystrybutorem wody z gamy WPD
  • Umożliwia użytkowanie z dystrybutorem wody WPD nawet w regionach bez dostępu do pitnej wody kranowej.
  • Odwrócona osmoza umożliwia zintegrowanie z urządzeniami z gamy WPD.
  • Czysta woda pitna wszędzie tam gdzie jest potrzebna.
Może być zainstalowane w szafce pod zlewozmywakiem.
  • Czysta woda pitna, która może być wykorzystywana zarówno do picia, jak i gotowania.
  • Łatwe i intuicyjne działanie.
  • Dostępne z dystrybutorem wody lub jako wolnostojące urządzenie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 110 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Ciśnienie wlotowe wody (MPa/bar) 0,1 - 0,3 / 1 - 3
Moc przyłącza (W) 80
Pojemność filtra (l/h) do 100
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C) 5 - maks. 38
Kolor Biała
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 372 x 240 x 530

Zakres dostawy

  • Odwrócona osmoza
  • Filtr z węglem aktywnym
  • Filtry polipropylenowe (PP)
  • Filtry z węglem aktywnym granulowanym
  • Bloki filtra z węglem aktywnym
  • Membrany odwróconej osmozy: 2 szt.
Akcesoria
Środki czyszczące