Do dystrybutorów wody z naszej gamy WPD dostępny teraz jest również system uzdatnia wody WPC 100 RO wykorzystujący odwróconą osmozę. System może zostać zintegrowany bezpośrednio z dystrybutorem wody, co umożliwia wykorzystywanie urządzeń WPD w regionach, które nie posiadają dostępu do pitnej wody z kranu. Możliwy jest również montaż urządzenia bezpośrednio pod zlewozmywakiem – w połączeniu z dystrybutorem wody lub jako wolnostojące urządzenie. Nie jest konieczne użycie oddzielnego zbiornika do magazynowania wody. WPC 100 RO charakteryzuje się także wyjątkowo wydajnym działaniem, ponieważ w porównaniu z konkurencyjnymi produktami wytwarza około 70 procent mniej ścieków.