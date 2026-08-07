Urządzenie uzdatniające wodę WPC 100 RO
System uzdatniania wody WPC 100 RO można wykorzystywać z dystrybutorem wody z gamy WPD. Pięciostopniowa filtracja membranowa gwarantuje higieniczne czystą wodę pitną.
Do dystrybutorów wody z naszej gamy WPD dostępny teraz jest również system uzdatnia wody WPC 100 RO wykorzystujący odwróconą osmozę. System może zostać zintegrowany bezpośrednio z dystrybutorem wody, co umożliwia wykorzystywanie urządzeń WPD w regionach, które nie posiadają dostępu do pitnej wody z kranu. Możliwy jest również montaż urządzenia bezpośrednio pod zlewozmywakiem – w połączeniu z dystrybutorem wody lub jako wolnostojące urządzenie. Nie jest konieczne użycie oddzielnego zbiornika do magazynowania wody. WPC 100 RO charakteryzuje się także wyjątkowo wydajnym działaniem, ponieważ w porównaniu z konkurencyjnymi produktami wytwarza około 70 procent mniej ścieków.
Cechy i zalety
Opcjonalnie możliwe jest zintegrowanie z dystrybutorem wody z gamy WPD
- Umożliwia użytkowanie z dystrybutorem wody WPD nawet w regionach bez dostępu do pitnej wody kranowej.
- Odwrócona osmoza umożliwia zintegrowanie z urządzeniami z gamy WPD.
- Czysta woda pitna wszędzie tam gdzie jest potrzebna.
Może być zainstalowane w szafce pod zlewozmywakiem.
- Czysta woda pitna, która może być wykorzystywana zarówno do picia, jak i gotowania.
- Łatwe i intuicyjne działanie.
- Dostępne z dystrybutorem wody lub jako wolnostojące urządzenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|110 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Ciśnienie wlotowe wody (MPa/bar)
|0,1 - 0,3 / 1 - 3
|Moc przyłącza (W)
|80
|Pojemność filtra (l/h)
|do 100
|Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C)
|5 - maks. 38
|Kolor
|Biała
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|372 x 240 x 530
Zakres dostawy
- Odwrócona osmoza
- Filtr z węglem aktywnym
- Filtry polipropylenowe (PP)
- Filtry z węglem aktywnym granulowanym
- Bloki filtra z węglem aktywnym
- Membrany odwróconej osmozy: 2 szt.