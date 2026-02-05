CarpetPro RM 767 szybkoschnący środek do czyszczenia dywanów, 10l

Płynny, szybko schnący środek do czyszczenia ekstrakcyjnego wykładzin dywanowych i tapicerek. Idealny do czyszczenia w tzw. międzyczasie, gdyż posiada nawet do 50% krótszy czas schnięcia niż środki tradycyjne.

Jest gotowy do natychmiastowego użycia i wysycha do 50% szybciej niż inne środki do gruntownego czyszczenia, dzięki czemu jest idealny dla profesjonalnych wykonawców usług budowlanych czyszczących obszary o dużym natężeniu ruchu: szybkoschnący środek czyszczący CarpetPro Cleaner, RM 767 OA. Niezawierający fosforanów detergent do jednostopniowej ekstrakcji natryskowej może być stosowany z urządzeniami ekstrakcyjnymi Puzzi, jak również z urządzeniami do czyszczenia wykładzin (BRC). Zapewnia, że powierzchnie są szybko gotowe do ponownego użytkowania, niezawodnie usuwa olej, tłuszcz i zanieczyszczenia mineralne, pochłania przenikliwe zapachy, takie jak dym tytoniowy lub tłuszcz kuchenny oraz poprawia higienę tapicerki i pokryć podłogowych. Właściwości te sprawiają, że szybkoschnący środek czyszczący CarpetPro RM 767 OA jest idealny do czyszczenia wykładzin, mebli tapicerowanych lub foteli samochodowych, a także innych pokryć tekstylnych w pojazdach.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 6,4
Waga (kg) 10,2
Waga z opakowaniem (kg) 10,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 188 x 307
Zastosowania
  • Czyszczenie wnętrz samochodów
  • Powierzchnie tekstylne
