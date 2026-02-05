CarpetPro RM 767 szybkoschnący środek do czyszczenia dywanów, 10l
Płynny, szybko schnący środek do czyszczenia ekstrakcyjnego wykładzin dywanowych i tapicerek. Idealny do czyszczenia w tzw. międzyczasie, gdyż posiada nawet do 50% krótszy czas schnięcia niż środki tradycyjne.
Jest gotowy do natychmiastowego użycia i wysycha do 50% szybciej niż inne środki do gruntownego czyszczenia, dzięki czemu jest idealny dla profesjonalnych wykonawców usług budowlanych czyszczących obszary o dużym natężeniu ruchu: szybkoschnący środek czyszczący CarpetPro Cleaner, RM 767 OA. Niezawierający fosforanów detergent do jednostopniowej ekstrakcji natryskowej może być stosowany z urządzeniami ekstrakcyjnymi Puzzi, jak również z urządzeniami do czyszczenia wykładzin (BRC). Zapewnia, że powierzchnie są szybko gotowe do ponownego użytkowania, niezawodnie usuwa olej, tłuszcz i zanieczyszczenia mineralne, pochłania przenikliwe zapachy, takie jak dym tytoniowy lub tłuszcz kuchenny oraz poprawia higienę tapicerki i pokryć podłogowych. Właściwości te sprawiają, że szybkoschnący środek czyszczący CarpetPro RM 767 OA jest idealny do czyszczenia wykładzin, mebli tapicerowanych lub foteli samochodowych, a także innych pokryć tekstylnych w pojazdach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|10
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|6,4
|Waga (kg)
|10,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Czyszczenie wnętrz samochodów
- Powierzchnie tekstylne