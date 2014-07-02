Anslutningssats av basmodell för anslutning av 1/2"-vattenslangar (13 mm) till trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning med hjälp av ett praktiskt klicksystem. Anslutningssatsen lämpar sig för alla nämnda pumpar med anslutningsgänga på 1" (33,3 mm).