Anslutningssats 1/2"
Anslutningssats för ½” vattenslangar till pumpar med 1”-anslutningsgänga (33,3 mm).
Anslutningssats av basmodell för anslutning av 1/2"-vattenslangar (13 mm) till trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning med hjälp av ett praktiskt klicksystem. Anslutningssatsen lämpar sig för alla nämnda pumpar med anslutningsgänga på 1" (33,3 mm).
Egenskaper och fördelar
Inkluderar kranadapter
- För snabb anslutning av kopplingen till pumpen
Praktiskt klicksystem
- Underlättar anslutning av slangarna till pumpen
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Gul
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|79 x 42 x 42
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
- För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.