Anslutningssats 1/2"

Anslutningssats för ½” vattenslangar till pumpar med 1”-anslutningsgänga (33,3 mm).

Anslutningssats av basmodell för anslutning av 1/2"-vattenslangar (13 mm) till trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning med hjälp av ett praktiskt klicksystem. Anslutningssatsen lämpar sig för alla nämnda pumpar med anslutningsgänga på 1" (33,3 mm).

Egenskaper och fördelar
Inkluderar kranadapter
  • För snabb anslutning av kopplingen till pumpen
Praktiskt klicksystem
  • Underlättar anslutning av slangarna till pumpen
Specifikationer

Tekniska data

Färg Gul
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 79 x 42 x 42
Användningsområden
  • För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
  • För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.