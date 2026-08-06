Förfilter till pumpar, liten

Litet förfiltret, stor verkan: Pumpförfiltret skyddar trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hempumpar från grova smutspartiklar eller sand. Med tätningsprincipen PerfectConnect.

Det lilla förfiltret till pumpen eliminerar grova smutspartiklar och sand i vanliga trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hempumpar – vilket ökar apparaternas livslängd. Förfiltret är särskilt lämpad för apparater utan integrerade filter, med en flödeshastighet på upp till 4 000 l/h och som är utrustade med G1-anslutningsgänga (33,3 mm). Filterinsatsen kan väldigt lätt tas bort för enkel rengöring. Maskstorleken i finfiltret är 250 µm (0,25 mm). Den radiella tätningsprincipen PerfectConnect hos den nya BP-tillbehören garanterar pålitlig tätning och extremt lätt montering.

Egenskaper och fördelar
Avtagbart filter
  • Filtret kan rengöras under rinnande vatten, vilket gör att det kan återanvändas många gånger.
Pumpförfilter, litet
  • För pumpar med ett vattenflöde upp till 4 000 l/h.
Förfilter
  • För ytterligare skydd av pumpen mot grova smutspartiklar eller sand.
Specifikationer

Tekniska data

Storlek Upp till 4 000 l/h maskstorlek: 250 μm (0,25 mm)
Tryck (bar) 8
Maskstorlek (mm) 0,25
Storlek på gänga G1
Färg Svart
Vikt (kg) 0,8
Vikt inkl. förpackning (kg) 1
Mått (L × B × H) (mm) 120 x 220 x 200

Standardutrustning

  • Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Användningsområden
  • Skyddar den dränkbara pumpen mot grova smutspartiklar.
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