Förfilter till pumpar, liten
Litet förfiltret, stor verkan: Pumpförfiltret skyddar trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hempumpar från grova smutspartiklar eller sand. Med tätningsprincipen PerfectConnect.
Det lilla förfiltret till pumpen eliminerar grova smutspartiklar och sand i vanliga trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hempumpar – vilket ökar apparaternas livslängd. Förfiltret är särskilt lämpad för apparater utan integrerade filter, med en flödeshastighet på upp till 4 000 l/h och som är utrustade med G1-anslutningsgänga (33,3 mm). Filterinsatsen kan väldigt lätt tas bort för enkel rengöring. Maskstorleken i finfiltret är 250 µm (0,25 mm). Den radiella tätningsprincipen PerfectConnect hos den nya BP-tillbehören garanterar pålitlig tätning och extremt lätt montering.
Egenskaper och fördelar
Avtagbart filter
- Filtret kan rengöras under rinnande vatten, vilket gör att det kan återanvändas många gånger.
Pumpförfilter, litet
- För pumpar med ett vattenflöde upp till 4 000 l/h.
Förfilter
- För ytterligare skydd av pumpen mot grova smutspartiklar eller sand.
Specifikationer
Tekniska data
|Storlek
|Upp till 4 000 l/h maskstorlek: 250 μm (0,25 mm)
|Tryck (bar)
|8
|Maskstorlek (mm)
|0,25
|Storlek på gänga
|G1
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1
|Mått (L × B × H) (mm)
|120 x 220 x 200
Standardutrustning
- Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Skyddar den dränkbara pumpen mot grova smutspartiklar.
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