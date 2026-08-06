Det lilla förfiltret till pumpen eliminerar grova smutspartiklar och sand i vanliga trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hempumpar – vilket ökar apparaternas livslängd. Förfiltret är särskilt lämpad för apparater utan integrerade filter, med en flödeshastighet på upp till 4 000 l/h och som är utrustade med G1-anslutningsgänga (33,3 mm). Filterinsatsen kan väldigt lätt tas bort för enkel rengöring. Maskstorleken i finfiltret är 250 µm (0,25 mm). Den radiella tätningsprincipen PerfectConnect hos den nya BP-tillbehören garanterar pålitlig tätning och extremt lätt montering.