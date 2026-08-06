Förfilter till pumpar, stor
Pumpförfiltret skyddar trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hempumpar från grova smutspartiklar eller sand. Inklusive tätningsprincipen PerfectConnect för tillförlitlig tätning.
Pumpens förfilter är lämpligt för alla vanliga trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hempumpar med G1-anslutningsgänga (33,3 mm) – särskilt enheter utan integrerade filter med en flödeshastighet på upp till 6 000 l/h. Förfiltret skyddar effektiv pumpen från grova smutspartiklar eller sand, vilket ökar dess livslängd. Filterinsatsen kan tas bort för rengöring. Maskstorleken i finfiltret är 250 µm (0,25 mm). Den radiella tätningsprincipen PerfectConnect i BP-tillbehör säkerställer exceptionellt lätt montering och mycket pålitlig tätning vilket garanterar problemfri användning av pumpen.
Egenskaper och fördelar
Avtagbart filter
- Filtret kan rengöras under rinnande vatten, vilket gör att det kan återanvändas många gånger.
Pumpförfilter, stort
- För pumpar med ett vattenflöde upp till 6 000 l/h.
Förfilter
- För ytterligare skydd av pumpen mot grova smutspartiklar eller sand.
Specifikationer
Tekniska data
|Storlek
|Upp till 6 000 l/h maskstorlek: 250 μm (0,25 mm)
|Tryck (bar)
|8
|Maskstorlek (mm)
|0,25
|Storlek på gänga
|G1
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|120 x 220 x 316
Standardutrustning
- Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Skyddar den dränkbara pumpen mot grova smutspartiklar.