Pumpens förfilter är lämpligt för alla vanliga trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hempumpar med G1-anslutningsgänga (33,3 mm) – särskilt enheter utan integrerade filter med en flödeshastighet på upp till 6 000 l/h. Förfiltret skyddar effektiv pumpen från grova smutspartiklar eller sand, vilket ökar dess livslängd. Filterinsatsen kan tas bort för rengöring. Maskstorleken i finfiltret är 250 µm (0,25 mm). Den radiella tätningsprincipen PerfectConnect i BP-tillbehör säkerställer exceptionellt lätt montering och mycket pålitlig tätning vilket garanterar problemfri användning av pumpen.