Golvmunstyckekit EasyFix

Med det praktiska kardborresystemet och den kompatibla universella golvstädningsduken kan du byta duk på EasyFix-golvmunstycket för ångtvätt utan att behöva komma i kontakt med någon smuts.

Golvmunstycket EasyFix för ångtvätt levereras med en kompatibel universell golvrengöringsduk och garanterar utmärkta rengöringsresultat på förseglade hårda golv – även i hörn och längs med kanterna. Med det smarta kardborresystemet kan den universella golvrengöringsduken snabbt och enkelt fästas på golvmunstycket: Tryck bara fast golvrengöringsduken på EasyFix-golvmunstycket, så är den redo att användas. Efter rengöringen kan golvrengöringsduken enkelt och utan att man behöver komma i kontakt med smutsen avlägsnas från EasyFix-golvmunstycket: sätt helt enkelt foten på dukens fotflik och dra golvmunstycket uppåt och bort.

Egenskaper och fördelar
Mikrofiber av premiumkvalitet
  • Den särskilda öglestrukturen i duken säkerställer extra bra smutsupptagning och grundliga rengöringsresultat på alla förseglade hårda ytor.
  • Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Praktiskt system med kardborreband
Rem nedtill på golvrengöringsduken
  • Du behöver inte komma i kontakt med smuts när du byter duk. Ställ dig bara på den nedre remmen och dra golvmunstycket bort och uppåt.
  • Användningsområde (t.ex. för separation av kök och badrum) kan anges i ett fält på fotfliken.
Innovativ lamellteknik
  • Tack vare lamelltekniken distribueras ångan jämnt över rengöringsytan och på golvstädningsduken.
Flexibel munstycksled
  • Ergonomisk och effektiv rengöring oberoende av användarens längd.
  • Perfekt för att nå under möbler.
Golvrengöringsduk som täcker alla sidor av golvmunstycket
  • För rengöring av hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden utan ansträngning.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,4
Mått (L × B × H) (mm) 345 x 115 x 100
Användningsområden
  • Hårda golv
  • Kakel