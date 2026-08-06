Golvmunstycket EasyFix för ångtvätt levereras med en kompatibel universell golvrengöringsduk och garanterar utmärkta rengöringsresultat på förseglade hårda golv – även i hörn och längs med kanterna. Med det smarta kardborresystemet kan den universella golvrengöringsduken snabbt och enkelt fästas på golvmunstycket: Tryck bara fast golvrengöringsduken på EasyFix-golvmunstycket, så är den redo att användas. Efter rengöringen kan golvrengöringsduken enkelt och utan att man behöver komma i kontakt med smutsen avlägsnas från EasyFix-golvmunstycket: sätt helt enkelt foten på dukens fotflik och dra golvmunstycket uppåt och bort.