Golvmunstyckekit EasyFix
Med det praktiska kardborresystemet och den kompatibla universella golvstädningsduken kan du byta duk på EasyFix-golvmunstycket för ångtvätt utan att behöva komma i kontakt med någon smuts.
Golvmunstycket EasyFix för ångtvätt levereras med en kompatibel universell golvrengöringsduk och garanterar utmärkta rengöringsresultat på förseglade hårda golv – även i hörn och längs med kanterna. Med det smarta kardborresystemet kan den universella golvrengöringsduken snabbt och enkelt fästas på golvmunstycket: Tryck bara fast golvrengöringsduken på EasyFix-golvmunstycket, så är den redo att användas. Efter rengöringen kan golvrengöringsduken enkelt och utan att man behöver komma i kontakt med smutsen avlägsnas från EasyFix-golvmunstycket: sätt helt enkelt foten på dukens fotflik och dra golvmunstycket uppåt och bort.
Egenskaper och fördelar
Mikrofiber av premiumkvalitet
- Den särskilda öglestrukturen i duken säkerställer extra bra smutsupptagning och grundliga rengöringsresultat på alla förseglade hårda ytor.
- Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Praktiskt system med kardborreband
Rem nedtill på golvrengöringsduken
- Du behöver inte komma i kontakt med smuts när du byter duk. Ställ dig bara på den nedre remmen och dra golvmunstycket bort och uppåt.
- Användningsområde (t.ex. för separation av kök och badrum) kan anges i ett fält på fotfliken.
Innovativ lamellteknik
- Tack vare lamelltekniken distribueras ångan jämnt över rengöringsytan och på golvstädningsduken.
Flexibel munstycksled
- Ergonomisk och effektiv rengöring oberoende av användarens längd.
- Perfekt för att nå under möbler.
Golvrengöringsduk som täcker alla sidor av golvmunstycket
- För rengöring av hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden utan ansträngning.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|345 x 115 x 100
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Hårda golv
- Kakel