Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Har EasyLock anlutning. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Storleken du behöver på munstycket avgörs av vattenflödet på maskinen. För litet hål ger ett för högt tryck tillbaka mot pumpen medan ett för stort hål gör att maskinen inte bygger upp rätt tryck. 040 passar ex HD 690 och HDS 7/16. Motsvarande med M18 gänga heter 4763-2520.