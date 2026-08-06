Startset med rengöringsdukar för ångrengöring
Det högkvalitativa startpaketet med dukar för ångrengöring innehåller två universella golvrengöringsdukar, ett slipande överdrag för handmunstycket och en polerduk.
Startsats med dukar för perfekt renhet vid ångrengöring. De två golvrengöringsdukarna med sin speciella öglestruktur i tyget ger särskilt bra smutsupptagning – även hörn och kanter kan enkelt rengöras. Golvrengöringsdukarnas höga ånggenomsläpplighet säkerställer utmärkta och hygieniska rengöringsresultat. De kan enkelt och snabbt fästas på EasyFix-golvmunstycket med kardborresystemet och tas bort utan att du kommer i kontakt med smutsen. Med hjälp av det slipande överdraget för handmunstycket kan du enkelt avlägsna även envisa avlagringar och tvålrester, och polerduken kommer att få speglar och andra släta ytor att glänsa som om de var nya.
Egenskaper och fördelar
Mikrofiber av premiumkvalitet
- En särskild öglestruktur i golvrengöringsdukarnas tyg ger extra bra smutsupptagning.
- Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Praktiskt system med kardborreband
- Golvrengöringsduk som lätt ansluts till golvmunstycket genom att trycka på det.
- Golvrengöringsduken glider inte vid rengöring.
Rem nedtill på golvrengöringsduken
- Du behöver inte komma i kontakt med smuts när du byter duk. Ställ dig bara på den nedre remmen och dra golvmunstycket bort och uppåt.
- Användningsområde (t.ex. för separation av kök och badrum) kan anges i ett fält på fotfliken.
Golvrengöringsduk som täcker alla sidor av golvmunstycket
- För rengöring av hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden utan ansträngning.
Grov mikrofiberduk till handmunstycke, med grova och mjuka mikrofibrer
- Optimal borttagning av kalkavlagringar och tvålrester tack vare grova fibrer.
Polerduk i mikrofiber av hög kvalitet
- Polerar utan att lämna ränder.
- Mycket hög vattenabsorption.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Hårda golv
- Duschkabin/badkar
- Handfat
- Beslag
- Speglar
- Kakel