Startsats med dukar för perfekt renhet vid ångrengöring. De två golvrengöringsdukarna med sin speciella öglestruktur i tyget ger särskilt bra smutsupptagning – även hörn och kanter kan enkelt rengöras. Golvrengöringsdukarnas höga ånggenomsläpplighet säkerställer utmärkta och hygieniska rengöringsresultat. De kan enkelt och snabbt fästas på EasyFix-golvmunstycket med kardborresystemet och tas bort utan att du kommer i kontakt med smutsen. Med hjälp av det slipande överdraget för handmunstycket kan du enkelt avlägsna även envisa avlagringar och tvålrester, och polerduken kommer att få speglar och andra släta ytor att glänsa som om de var nya.