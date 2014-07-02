Sugfilter, med backventil, basic
Sugfilter för anslutning till sugslang som metervara. Backventiler förkortar återsugningstiden. Inkl. slangklämma. Passar till ¾”- eller 1”-slangar.
Sugfilter av basmodell med backventil för 1"-slangar. Lämplig för anslutning till tillskurna sugslangar för trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning. Backventilen förhindrar vattenreturflöde och förkortar flödestiden. Inkluderar slangklämma.
Egenskaper och fördelar
Backventil
- Backventilen hindrar det pumpade vattnet från att flöda tillbaka och förkortar därför återsugningstiden.
För anslutning till volymsugslang.
- För individuell installation av sugslangsset
Specifikationer
Tekniska data
|Storlek
|Suitable for 3/4'' hoses
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|40 x 146 x 40
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc