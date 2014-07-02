Sugfilter, med backventil, basic

Sugfilter för anslutning till sugslang som metervara. Backventiler förkortar återsugningstiden. Inkl. slangklämma. Passar till ¾”- eller 1”-slangar.

Sugfilter av basmodell med backventil för 1"-slangar. Lämplig för anslutning till tillskurna sugslangar för trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning. Backventilen förhindrar vattenreturflöde och förkortar flödestiden. Inkluderar slangklämma.

Egenskaper och fördelar
Backventil
  • Backventilen hindrar det pumpade vattnet från att flöda tillbaka och förkortar därför återsugningstiden.
För anslutning till volymsugslang.
  • För individuell installation av sugslangsset
Specifikationer

Tekniska data

Storlek Suitable for 3/4'' hoses
Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 40 x 146 x 40
Användningsområden
  • Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc