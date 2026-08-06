Installationssatsen kan anslutas direkt till pumpen och innehåller en vakuumsäker pumpsugslang på 3,5 m med en diameter på 3/4 tum för att pumpa vatten från alternativa källor. Utrustad med ett sugfilter och en backventil, är sugsatsen extremt lätt att ansluta till sugsidan av trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hushållspumpar för vattenförsörjning. Den integrerade backventilen är idealisk för att hindra det pumpade vattnet från att flöda tillbaka och minskar återsugningstiden. Kan också användas som förlängningsdel till spiralslangssatsen. För pumpar med G1-anslutningsgänga (33,3 mm). Tätningsprincipen Kärcher PerfectConnect hos BP-tillbehören innebär också att de kan sättas ihop utomordentligt lätt och ger mycket pålitlig tätning för att säkerställa problemfri användning av pumpen.