Impregnovač kobercov Care Tex RM 762, 500ml
Vysoko účinná ochrana textílií s dlhodobým účinkom pre všetky textilné krytiny. Na kobercoch, čalúnení a autosedačkách sa vytvorí ochranný film, ktorý zabráni opätovnému znečisteniu. Špina sa tak odsaje ľahšie a dôkladnejšie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (ml)
|500
|Jednotka balenia (Kus(y))
|8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Kobercová krytina
- Koberce
- Čalúnenie
- Autosedadlá