Impregnovač kobercov Care Tex RM 762, 500ml

Vysoko účinná ochrana textílií s dlhodobým účinkom pre všetky textilné krytiny. Na kobercoch, čalúnení a autosedačkách sa vytvorí ochranný film, ktorý zabráni opätovnému znečisteniu. Špina sa tak odsaje ľahšie a dôkladnejšie.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 65 x 65 x 210
Oblasti využitia
  • Kobercová krytina
  • Koberce
  • Čalúnenie
  • Autosedadlá