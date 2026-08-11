Kefa na čistenie povrchov PS 20
Kefa na čistenie povrchov PS 20 je ideálnym doplnkom pre modely KHB a OC 6-18 pri čistení malých plôch a schodov.
Kefa na čistenie povrchov PS 20 pre modely KHB a OC 6-18 obsahuje dve integrované trysky, ako aj ochranu proti striekajúcej vode so štetinami a môže sa otáčať o 90 stupňov. To uľahčuje prístup do ťažko dostupných priestorov
Vlastnosti a výhody
Dve integrované trysky
- Efektívne čistenie plôch v porovnaní s jednoduchým pracovným nadstavcom.
Kompaktná konštrukcia
- Ideálne sa hodí na čistenie ťažko prístupných miest.
Dve predlžovacie trubice
- V závislosti od použitie sa môže PS 20 Handheld používať s predlžovacími kusmi alebo bez nich.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|729 x 198 x 768
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Terasa
- Balkón
- Schody
- Cesty
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Kefa na čistenie povrchov PS 20 náhradný diel
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