Kefa na čistenie povrchov PS 20

Kefa na čistenie povrchov PS 20 je ideálnym doplnkom pre modely KHB a OC 6-18 pri čistení malých plôch a schodov.

Kefa na čistenie povrchov PS 20 pre modely KHB a OC 6-18 obsahuje dve integrované trysky, ako aj ochranu proti striekajúcej vode so štetinami a môže sa otáčať o 90 stupňov. To uľahčuje prístup do ťažko dostupných priestorov

Vlastnosti a výhody
Dve integrované trysky
  • Efektívne čistenie plôch v porovnaní s jednoduchým pracovným nadstavcom.
Kompaktná konštrukcia
  • Ideálne sa hodí na čistenie ťažko prístupných miest.
Dve predlžovacie trubice
  • V závislosti od použitie sa môže PS 20 Handheld používať s predlžovacími kusmi alebo bez nich.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 729 x 198 x 768
Oblasti využitia
  • Terasa
  • Balkón
  • Schody
  • Cesty
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Kefa na čistenie povrchov PS 20 náhradný diel

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