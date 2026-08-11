Penovacia tryska FJ 24

Penovacia tryska FJ 24 určená na dávkovanie čistiacich prostriedkov Home & Garden s modelmi KHB a OC 6-18.

Príležitostne je na dosiahnutie skutočne čistých výsledkov potrebné viac ako len voda. Penovacia tryska FJ 24 to robí bez námahy. Jednoducho naplňte 0,3-litrovú nádrž čistiacim prostriedkom Home & Garden, pripojte trysku k predĺženiu a môžete vyraziť: s vysoko účinnou penou a variabilnou úrovňou prúdu, zvolenou otočením regulátora, je čistenie oveľa jednoduchšie. Pomocou osvedčeného systému Quick Connect je možné penovaciu trysku odpojiť od predlžovacieho nadstavca iba jednou rukou a tak je pripravený na prepnutie na iné príslušenstvo. Penovacia tryska FJ 24 je vhodná pre modely KHB a OC 6-18, ale nie pre tlakové čističe tried K 2 až K 7.

Vlastnosti a výhody
Nádoba s objemom 0,3 litre
  • Nádrž obsahuje dostatočné množstvo čistiaceho prostriedku na jedno nabitie batérie.
Jednoduchá výmena za rôzne čistiace prostriedky
  • Hravé čistenie pomocou vhodného čistiaceho prostriedku od spoločnosti Kärcher.
Účinná pena
  • Ľahké čistenie všetkých povrchov.
Priehľadná nádoba na čistiaci prostriedok
  • Obsah nádrže je vždy viditeľný.
Nastaviteľný uhol prúdu
  • Umožňuje pohodlnú vertikálnu a vodorovnú prácu.
Prípojka Quick Connect
  • Ľahká výmena príslušenstva vďaka osvedčenému systému Quick Connect.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 205 x 93 x 132
Oblasti využitia
  • Balkón
  • Kvetináče
  • Dekoračné objekty (kvetináče a pod.)
  • Bicykle
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradné hračky
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Nádoby na odpad
  • Žalúzie/rolety
Príslušenstvo
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