Penovacia tryska FJ 24
Penovacia tryska FJ 24 určená na dávkovanie čistiacich prostriedkov Home & Garden s modelmi KHB a OC 6-18.
Príležitostne je na dosiahnutie skutočne čistých výsledkov potrebné viac ako len voda. Penovacia tryska FJ 24 to robí bez námahy. Jednoducho naplňte 0,3-litrovú nádrž čistiacim prostriedkom Home & Garden, pripojte trysku k predĺženiu a môžete vyraziť: s vysoko účinnou penou a variabilnou úrovňou prúdu, zvolenou otočením regulátora, je čistenie oveľa jednoduchšie. Pomocou osvedčeného systému Quick Connect je možné penovaciu trysku odpojiť od predlžovacieho nadstavca iba jednou rukou a tak je pripravený na prepnutie na iné príslušenstvo. Penovacia tryska FJ 24 je vhodná pre modely KHB a OC 6-18, ale nie pre tlakové čističe tried K 2 až K 7.
Vlastnosti a výhody
Nádoba s objemom 0,3 litre
- Nádrž obsahuje dostatočné množstvo čistiaceho prostriedku na jedno nabitie batérie.
Jednoduchá výmena za rôzne čistiace prostriedky
- Hravé čistenie pomocou vhodného čistiaceho prostriedku od spoločnosti Kärcher.
Účinná pena
- Ľahké čistenie všetkých povrchov.
Priehľadná nádoba na čistiaci prostriedok
- Obsah nádrže je vždy viditeľný.
Nastaviteľný uhol prúdu
- Umožňuje pohodlnú vertikálnu a vodorovnú prácu.
Prípojka Quick Connect
- Ľahká výmena príslušenstva vďaka osvedčenému systému Quick Connect.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|205 x 93 x 132
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Balkón
- Kvetináče
- Dekoračné objekty (kvetináče a pod.)
- Bicykle
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradné hračky
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Nádoby na odpad
- Žalúzie/rolety
Príslušenstvo
Penovacia tryska FJ 24 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher