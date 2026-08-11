Pracovný nadstavec MJ 24, 5-in-1 Multi Jet
Univerzálny pracovný nadstavec 5 v 1 pre modely KHB a OC 6-18: MJ 24 s bodovým, plochým, oplachovacím, hmlovým a nalievacím prúdom. Jednoduché nastavenie otočením hlavy trysky.
Multi jet poskytuje päť typov rozprašovania v jednej striekacej tyči: bodový prúd, plochý prúd, oplachovací prúd, prúd hmly a nalievací prúd. Univerzálny pracovný nadstavec je preto ideálny pre širokú škálu aplikácií. Jednoducho otočte hlavou trysky a vyberte správny prúd. Adaptér Quick Connect umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu príslušenstva jednou rukou. MJ 24 je kompatibilný so všetkými modelmi KHB a OC 6-18.
Vlastnosti a výhody
Pracovný nadstavec 5 v 1
- 5 rôznych druhov prúdu vody v jedinom pracovnom nadstavci.
Úspora času
- Výmena pracovného nadstavca nie je potrebná.
Čistenie a zavlažovanie v jednom kroku
- Nie je potrebné prechádzať na záhradnú hadicu a striekaciu pištoľ.
Bodový prúd
- Čistenie škár alebo úzkych medzipriestorov ako aj uvoľňovanie lokálneho znečistenia.
Plochý prúd
- Čistenie povrchov a objektov.
Oplachovací prúd
- Splachovanie uvoľnenej špiny.
Hmlový prúd
- Očistenie rastlín od prachu, peľu alebo ľahké zavlažovanie.
Polievací prúd
- Zavlažovanie rastlín.
Prípojka Quick Connect
- Jednoduché a rýchle striedanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|70 x 58 x 60
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Detské hračky / odrážadlá
- Kvetináče
- Na čistenie od listov
- Zavlažovanie rastlín