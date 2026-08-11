Pracovný nadstavec MJ 24, 5-in-1 Multi Jet

Univerzálny pracovný nadstavec 5 v 1 pre modely KHB a OC 6-18: MJ 24 s bodovým, plochým, oplachovacím, hmlovým a nalievacím prúdom. Jednoduché nastavenie otočením hlavy trysky.

Multi jet poskytuje päť typov rozprašovania v jednej striekacej tyči: bodový prúd, plochý prúd, oplachovací prúd, prúd hmly a nalievací prúd. Univerzálny pracovný nadstavec je preto ideálny pre širokú škálu aplikácií. Jednoducho otočte hlavou trysky a vyberte správny prúd. Adaptér Quick Connect umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu príslušenstva jednou rukou. MJ 24 je kompatibilný so všetkými modelmi KHB a OC 6-18.

Vlastnosti a výhody
Pracovný nadstavec 5 v 1
  • 5 rôznych druhov prúdu vody v jedinom pracovnom nadstavci.
Úspora času
  • Výmena pracovného nadstavca nie je potrebná.
Čistenie a zavlažovanie v jednom kroku
  • Nie je potrebné prechádzať na záhradnú hadicu a striekaciu pištoľ.
Bodový prúd
  • Čistenie škár alebo úzkych medzipriestorov ako aj uvoľňovanie lokálneho znečistenia.
Plochý prúd
  • Čistenie povrchov a objektov.
Oplachovací prúd
  • Splachovanie uvoľnenej špiny.
Hmlový prúd
  • Očistenie rastlín od prachu, peľu alebo ľahké zavlažovanie.
Polievací prúd
  • Zavlažovanie rastlín.
Prípojka Quick Connect
  • Jednoduché a rýchle striedanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 70 x 58 x 60
Oblasti využitia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Detské hračky / odrážadlá
  • Kvetináče
  • Na čistenie od listov
  • Zavlažovanie rastlín
Príslušenstvo