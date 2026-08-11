Rotačná tryska DB 24
Rotačná tryska pre strednotlakové čističe KHB a OC 6-18 odstraňuje odolné nečistoty účinne a efektívne. Je tiež ideálny na čistenie úzkych priestorov.
Čistý výkon: Rotačná tryska DB 24 Dirt Blaster s rotujúcim prúdom vody odstraňuje odolné nečistoty mimoriadne efektívne a je ideálna aj na čistenie štrbín, medzier a iných úzkych priestorov. Adaptér Quick Connect umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu za iné príslušenstvo. Rotačná tryska je kompatibilná so všetkými ručnými akumulátorovými čističmi série KHB a so všetkými modelmi OC 6-18.
Vlastnosti a výhody
Rotujúci prúd vody
- Silnejší čistiaci výkon pri odolných nečistotách alebo v úzkych priestoroch, ako sú štrbiny a medzery.
Prípojka Quick Connect
- Jednoduchá a rýchla výmena príslušenstva.
Kompaktný tvar
- Jednoduché odloženie a preprava.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|106 x 42 x 44
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Balkón
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Dekoračné objekty (kvetináče a pod.)
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradné hračky
- Koše a pelechy pre domáce zvieratá
- Nádoby na odpad
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Rims