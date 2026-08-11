Rotačná tryska DB 24

Rotačná tryska pre strednotlakové čističe KHB a OC 6-18 odstraňuje odolné nečistoty účinne a efektívne. Je tiež ideálny na čistenie úzkych priestorov.

Čistý výkon: Rotačná tryska DB 24 Dirt Blaster s rotujúcim prúdom vody odstraňuje odolné nečistoty mimoriadne efektívne a je ideálna aj na čistenie štrbín, medzier a iných úzkych priestorov. Adaptér Quick Connect umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu za iné príslušenstvo. Rotačná tryska je kompatibilná so všetkými ručnými akumulátorovými čističmi série KHB a so všetkými modelmi OC 6-18.

Vlastnosti a výhody
Rotujúci prúd vody
  • Silnejší čistiaci výkon pri odolných nečistotách alebo v úzkych priestoroch, ako sú štrbiny a medzery.
Prípojka Quick Connect
  • Jednoduchá a rýchla výmena príslušenstva.
Kompaktný tvar
  • Jednoduché odloženie a preprava.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 106 x 42 x 44
Oblasti využitia
  • Balkón
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Dekoračné objekty (kvetináče a pod.)
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradné hračky
  • Koše a pelechy pre domáce zvieratá
  • Nádoby na odpad
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Rims
Príslušenstvo