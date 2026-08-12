Sacia hadica 4 m DN 35

4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35

Sacia hadica v nominálnej šírke DN 35 je ideálna na použitie s mokrými a suchými vysávačmi od Kärcher. 4 m hadica sa pripája k zariadeniu bajonetovým pripojením 2.0 a k príslušenstvu klipovým pripojením 2.0. Obe pripojenia 2.0 sú kompatibilné s vysávačmi od modelového roku 2017.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 4
Štandardný priemer ( ) ID 35
Model Štandard
Pripojenie na strane príslušenstva¹⁾ Klip 2.0
Pripojenie na strane stroja²⁾ Bajonet 2.0
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1
Rozmery (d x š x v) (mm) 470 x 450 x 80

Video

Sacia hadica 4 m DN 35 náhradný diel

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