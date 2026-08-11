Umývacia kefa WB 24
Umývacia kefa WB 24 pre modely KHB a OC 6-18 dopĺňa integrovaný plochý prúd mechanickým čistiacim výkonom extra dlhých štetín.
Niektoré odolné nečistoty ako napríklad peľový film usadený na záhradnom nábytku alebo nečistoty na kvetináčoch sa nedajú jednoducho zmyť. Dobrá kefa je to, čo je potrebné. Tu si umývacia kefa WB 24 príde na svoje. Nanesením plochého prúdu sa najprv navlhčí povrch, ktorý sa má vyčistiť, takže extra dlhé štetiny kefovej hlavy, ktoré sa môžu otáčať v krokoch po 90°, potom môžu dosiahnuť akúkoľvek oblasť. Potom opláchnite uvoľnené nečistoty pomocou plochého prúdu a práca je hotová. Pretože voda sa používa iba vtedy, keď je aktivovaná spúšť na zariadení, spotreba vody je veľmi efektívna a môže byť regulovaná tak, aby vyhovovala situácii. Týmto spôsobom sa zároveň šetrí výdrž batérie. Vďaka osvedčenému systému Quick Connect je možné umývaciu kefu odpojiť od predlžovacej trubice iba jednou rukou a podľa potreby ju môžete prepnúť na iné príslušenstvo. Ručná umývacia kefa WB 24 je vhodná pre všetky modely KHB a OC 6-18, ale nie pre tlakové čističe tried K 2 až K 7.
Vlastnosti a výhody
Integrovaný plochý prúd
- Pre efektívnu spotrebu vody a vyššiu výdrž batérie.
Extra dlhé, stabilné štetiny
- Dôkladné odstránenie usadených nečistôt aj na ťažko dostupných miestach.
Hlava kefy otočná v krokoch po 90°
- Ergonomická práca a veľmi dobré výsledky na základe pohyblivosti hlavy kefy.
Prípojka Quick Connect
- Ľahká výmena príslušenstva vďaka osvedčenému systému Quick Connect.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|198 x 79 x 107
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Bicykle
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Záhradné hračky