Variabilný nadstavec VJ 24 360°

Variabilný nadstavec s nastaviteľným 360° kĺbom: VJ 24 pre modely KHB a OC 6-18 je ideálny na čistenie ťažko dostupných miest.

Variabilný ručný nadstavec VJ 24 s nastaviteľným 360° kĺbom si ľahko poradí s ťažko dostupnými miestami. Integrovaný plochý prúd efektívne odstraňuje nečistoty a adaptér Quick Connect umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu príslušenstva jednou rukou. VJ 24 je kompatibilný so všetkými modelmi KHB a OC 6-18.

Vlastnosti a výhody
Flexibilný kĺb
  • Kĺb prestaviteľný o 360°.
25° plochý prúd
  • Dôkladné a efektívne čistenie.
Prípojka Quick Connect
  • Jednoduché a rýchle striedanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 159 x 59 x 43
Oblasti využitia
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
  • Kvetináče
  • Nádoby na odpad
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
Príslušenstvo