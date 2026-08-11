Variabilný nadstavec VJ 24 360°
Variabilný nadstavec s nastaviteľným 360° kĺbom: VJ 24 pre modely KHB a OC 6-18 je ideálny na čistenie ťažko dostupných miest.
Variabilný ručný nadstavec VJ 24 s nastaviteľným 360° kĺbom si ľahko poradí s ťažko dostupnými miestami. Integrovaný plochý prúd efektívne odstraňuje nečistoty a adaptér Quick Connect umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu príslušenstva jednou rukou. VJ 24 je kompatibilný so všetkými modelmi KHB a OC 6-18.
Vlastnosti a výhody
Flexibilný kĺb
- Kĺb prestaviteľný o 360°.
25° plochý prúd
- Dôkladné a efektívne čistenie.
Prípojka Quick Connect
- Jednoduché a rýchle striedanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|159 x 59 x 43
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
- Kvetináče
- Nádoby na odpad
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia