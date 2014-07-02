Грязьова фреза, 040

Формує точковий струмінь, що обертається та 10-кратно збільшує ефективність очищення. Максимальний термін служби завдяки керамічному соплу/ опорному кільцю, макс. тиск 300 бар/30 Мпа, температура 85°C

Грязьова фреза формує точковий струмінь, що обертається та 10-кратно збільшує продуктивність очищення. З тривалим терміном служби за рахунок керамічних сопла/опорного кільця. Макс. 300 бар / 30 МПа, 85 ° C.

Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 300
Тиск (бар) макс. 300
Температура (°C) макс. 85
Розмір сопла ( ) 40
З'єднувальна різьба M 18
Вага (з упаковкою) (кг) 0,57
Запчастини для Грязьова фреза, 040

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