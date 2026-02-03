Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S

Наші нові апарати високого тиску з підігрівом води середнього та екстракласу першокласно виконують роботу з очищення, відрізняючись при цьому надзвичайною міцністю і простотою управління. Новий ECO режим, унікальний для Karcher, робить їх неперевершеними. Коли машина налаштована на цей режим, вона автоматично працює в найбільш економічному температурному діапазоні, витрата палива при цьому 6,2 кг/год для апарату HDS 12/18-4 S. І це не тільки економить витрати на експлуатацію, а й позитивно позначається на стані навколишнього середовища.

Апарат високого тиску з підігрівом води нового середнього і екстракласу з 6-ма основними характеристиками: 1. Охорона навколишнього середовища. Підвищена ефективність з новим режимом ECO, контролем жорсткості води, турбовентилятор, точним дозуванням миючого засобу, та ін 2. Зручність використання Досягається завдяки центральній, чітко організованій панелі управління, розробленої для інтуїтивного керування. 3. Характеристики чищення Високоефективна чистка гарантується запатентованою технологією насадок, керамічними поршнями, турбовентилятором і підвищеною ефективністю насоса. Аксесуари розроблені для вимог наших покупців. 4. Мобільність Концепція мобільності реалізується у двох комплектах роликів, великих колесах, ергономічних ручках, вузлах кріплення, кріпильних кільцях і вбудованим захистом від перекидання пристрою для максимальної маневреності. 5. Надійність Гарантовано контроль над газами, корозіостікістю, жорсткістю, міцним корпусом, трьохпоршневим осьовим насосом з керамічними поршнями і т.д. 6. Зручність догляду Легкий доступ до всіх компонентів, що потребують догляду.

Особливості та переваги
Висока ефективність
  • У режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи.
  • Циклічная робота нагрівача знижує споживання енергії на 20%.
Надійність
  • Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
  • Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
  • Доступ до сервісної інформації апарату
Максимальна ефективність
  • Високоефективні, перевірені технології підігріву.
  • 4-полюсний електродвигун з трипоршневим осьовим насосом.
Місце для зберігання
  • Великий відсік для зберігання миючого засобу, рукавичок або інструментів.
  • Зручний доступ як для правшів, так і лівшів.
Система дозування миючого засобу
  • Клапан для точного дозування чистящого засобу дозволяє заощаджувати його витрати
  • Зручне перемикання між баком 1 і баком 2 для миючих засобів.
  • Автоматичне ополіскування в позиції 0
Заощаджуйте час та енергію: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.
  • Можливість тривалої роботи без перевтоми, завдяки пістолету EASY!Force.
  • Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 600 - 1200
Робочий тиск (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Температура (при подачі 12°C) (°C) хв. 80 - макс. 155
Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год) 7,7
Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год) 6,2
Споживана потужність (кВт) 8,4
Кабель живлення (м) 5
Паливний бак (л) 25
Вага (з аксесуарами) (кг) 178
Вага (з упаковкою) (кг) 190
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force Advanced
  • Довжина шлангу високого тиску: 10 м
  • Тип шлангу високого тиску: Longlife
  • Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 400 бар
  • Розпилювальна трубка: 1050 мм
  • Потужне сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащення

  • Автоматична система скидання тиску
  • Опція для роботи з двома струменевими трубками
  • Вилка з перемиканням полярності (3~)
  • Система еластичного демпфування (SDS)
  • Сервісна електроніка зі світлодіодним індикатором
  • Два бака для миючих засобів
  • Захист від сухого ходу
Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S
Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S
Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S
Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S
Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S
Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S
Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S
Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S
Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S
Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S
Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S
Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S
Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S
Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S

Відео

Області застосування
  • Очищення транспортних засобів.
  • Очищення деталей і машин.
  • Очищення майстерні.
  • Очищення відкритих майданчиків.
  • Очищення станції технічного обслуговування.
  • Очищення фасадів.
  • Очищення басейнів.
  • Очищення спортивних майданчиків.
  • Очищення під час виробничого процесу.
  • Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 12/18-4 S

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.