Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S

Наші нові апарати високого тиску з підігрівом води середнього та екстракласу першокласно виконують роботу з очищення, відрізняючись при цьому надзвичайною міцністю і простотою управління. Новий ECO режим, унікальний для Karcher, робить їх неперевершеними. Коли машина налаштована на цей режим, вона автоматично працює в найбільш економічному температурному діапазоні, витрата палива при цьому 6,2 кг/год для апарату HDS 12/18-4 S. І це не тільки економить витрати на експлуатацію, а й позитивно позначається на стані навколишнього середовища.