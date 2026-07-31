Промисловий пилосос IVR 60/24-2 Sc M ACD
Для безпечного збирання пилу та твердих речовин, у тому числі горючих та шкідливих для здоров'я: мобільний та надійний пилосос IVR 60/24-2 Sc M ACD, призначений для експлуатації на невибухонебезпечних ділянках.
Для безпечного збирання пилу та твердих речовин, у тому числі горючих та шкідливих для здоров'я: мобільний та надійний пилосос IVR 60/24-2 Sc M ACD, призначений для експлуатації на невибухонебезпечних ділянках.
Особливості та переваги
ACD = Applied for Combustible Dust (придатність для збору горючого пилу)Для економічного та безпечного збору горючого пилу. Відповідає стандарту IEC 60335-2-69.
Висока надійність та універсальні можливостіЗ практичним рухомим всмоктувальним патрубком (коліном труби). Можливість розміщення великої кількості аксесуарів при дуже малих габаритних розмірах. Апарат та шасі виготовлені з міцного матеріалу з великою товщиною стінок.
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шумуДля забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання. Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування. Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Зручне ручне очищення фільтра
- При необхідності легко керується зручно розташованим важелем.
- Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата.
- Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащений великим кишеньковим фільтром
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу M (середнього ступеня небезпеки).
- Придатність для збирання великих обсягів пилу.
- Спеціальна геометрія фільтру запобігає його забиванню твердими речовинами, що всмоктуються.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|230 / 23
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|60
|Матеріал сміттєзбірника
|Сталь
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|68
|Довжина кабелю. (м)
|10
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,75
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|87
|Вага (з упаковкою) (кг)
|87,774
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|855 x 760 x 1290
Оснащення
- Основний фільтр: Кишеньковий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
Відео
Області застосування
- Для збору невеликих обсягів горючого та шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК ≥ 0,1 мг/м³)
- Для збору невеликих обсягів дрібної стружки та пилу