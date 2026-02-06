Удлинительный шланг (3,5 м)
Удлинитель всасывающего шланга длиной 3,5 м подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher Керхер из каталога Home&Garden и обеспечивает увеличение радиуса действия для мобильности использования.
Удлинитель всасывающего шланга длиной 3,5 м увеличивает рабочий радиус и обеспечивает более свободное движение и, таким образом, облегчает работу, особенно при уборке лестниц или салонов автомобилей. Практичное удлинение всасывающего шланга подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher WD.
Особенности и преимущества
Расширение радиуса действия и улучшения свободного движения (например, при чистке салона автомобилей)
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,861
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,146
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|3600 x 55 x 64
Совместимая техника
Области применения
- Интерьер автомобиля
- Уборка при ремонте
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Гараж
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Уборка на входе в дом
- Лестницы