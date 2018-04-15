Подовжувальний шланг (3,5 м)

Подовжувач шланга довжиною 3,5 м підходить для всіх господарських пилососів Kärcher WD з каталогу Home & Garden і забезпечує збільшення радіусу дії для мобільності використання.

Подовжувач шланга довжиною 3,5 м збільшує робочий радіус і забезпечує більш вільний рух і, таким чином, полегшує роботу, особливо при прибиранні сходів або салонів автомобілів. Практичний подовжувач шлангу підходить для всіх господарських пилососів Kärcher WD.

Особливості та переваги
Розширення радіусу дії і поліпшення вільного руху (наприклад, при чищенні салону автомобілів)
Специфікації

Технічні характеристики

Стандартна номінальна ширина (мм) 35
Колір чорний
Вага (кг) 0,861
Вага (з упаковкою) (кг) 1,146
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 3600 x 55 x 64
Області застосування
  • Салон автомобіля
  • Прибирання під час ремонту
  • Прибирання у майстерні
  • Прибирання у майстерні
  • Прибирання в підвалі
  • Гараж
  • Території навколо будинку та саду
  • Прибирання на вході до будинку
  • Сходи
