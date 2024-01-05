УБОРКА СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Подметание склада: безопасное удаление пыли

Учитывая большое количество пыли, подметально-всасывающая машина является лучшим выбором для уборки складских помещений, чем однофункциональная подметальная машина. Подметально-всасывающая машина поднимает пыль с помощью роликовой щетки, всасывает грязь с помощью турбины, и отделяет ее с помощью системы фильтров. Это позволяет уменьшить запыление в процессе уборки. Регулярная очистка значительно продлевает срок службы фильтров. В зависимости от типа машины это делается нажатием кнопки или автоматически.



Кроме пыли и кусочков бумаги, на полу складов часто можно найти остатки фольги и упаковочных лент или деревянные щепки с поддонов. Такой мусор следует убирать вручную, чтобы не допустить забивания машины или застревания мусора в роликовой щетке. Его можно удалить с помощью метлы или специальных щипцов для сбора мусора.