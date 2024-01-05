УБОРКА СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Безупречная чистота – важное требование нормального функционирования любого склада. Это касается как небольших складских помещений, например, при мастерской, так и складов большой площади. Во всех случаях обязательным условием является обеспечение безопасности работ и защиты материалов, которые хранятся на складе. В частности, полы должны быть чистыми и безопасными для хождения, чтобы исключить риски несчастных случаев вследствие ненадлежащей уборки. Эффективность уборки, в свою очередь, можно обеспечить с помощью подметальных и поломоечных машин с возможностью индивидуального конфигурирования под конкретные требования объекта.
Разные виды загрязнений – разные способы очистки
Любые передвижения работников склада, вилочных погрузчиков и других транспортных средств при транспортировке материалов из точки А в точку Б на складе приводят к образованию пыли. Ее регулярное удаление не только способствует чистоте и безопасности, но и защищает складские материалы и предотвращает их запыление. Стандартный мусор на складах также включает обрывки этикеток или транспортных документов, кусочки фольги или деревянные щепки. В зависимости от размера склада можно легко удалить пыль, ворс и мелкие частицы бумаги с помощью метлы, подметальной (подметально-всасывающей) машины или пылесоса. Размер помещения является ключевым фактором при выборе надлежащего оборудования и способа уборки.
Подметание склада: безопасное удаление пыли
Учитывая большое количество пыли, подметально-всасывающая машина является лучшим выбором для уборки складских помещений, чем однофункциональная подметальная машина. Подметально-всасывающая машина поднимает пыль с помощью роликовой щетки, всасывает грязь с помощью турбины, и отделяет ее с помощью системы фильтров. Это позволяет уменьшить запыление в процессе уборки. Регулярная очистка значительно продлевает срок службы фильтров. В зависимости от типа машины это делается нажатием кнопки или автоматически.
Кроме пыли и кусочков бумаги, на полу складов часто можно найти остатки фольги и упаковочных лент или деревянные щепки с поддонов. Такой мусор следует убирать вручную, чтобы не допустить забивания машины или застревания мусора в роликовой щетке. Его можно удалить с помощью метлы или специальных щипцов для сбора мусора.
Совет: минимальное запыление во время уборки
Для работы с минимальным количеством пыли можно воспользоваться точно подогнанным чехлом из льняной ткани с ПВХ-покрытием, который натягивается с помощью застежки-липучки по всей передней части подметальной машины до задних колес. Это позволяет еще больше уменьшить рассеивание пыли.
Точечная уборка склада
Для небольших разовых работ по уборке пола, стеллажей или других поверхностей идеально подойдет пылесос для сухой и влажной уборки соответствующего размера – универсальный и удобный, особенно при использовании в ограниченных пространственных условиях. Он позволяет быстро и удобно удалить пыль, водяные пятна и остатки пролитой жидкости. Очень маленькие стеллажи можно также очистить вручную с помощью салфеток и ведер.
Уборка пола на складе поломоечной машиной
Тип напольного покрытия – это первое, на что следует обратить внимание. На небольших складах мастерских часто используют керамическую плитку, включая тонкокаменную, поскольку она прочная и имеет очень низкое влагопоглощение. С другой стороны, корпоративные склады и логистические центры часто имеют пол из стяжки или с износостойким покрытием на основе синтетической смолы.
Большое количество возможных типов напольных покрытий указывает на большой выбор методов их очистки. Двумя основными критериями, которые определяют выбор метода, являются состояние пола и типы имеющихся загрязнений. Учитывая большое количество мелкого мусора на складе для такой уборки лучше всего подходят роликовые поломоечные машины, поскольку собрать остатки мусора и помыть пол можно за один шаг благодаря функции предварительного подметания роликами.
Очистка тонкокаменной плитки техникой Kärcher
Тонкокаменная плитка – это привлекательное и популярное напольное покрытие, которое отличается прочностью и устойчивостью к скольжению, а также очень низким показателем поглощения влаги. В настоящее время уже невозможно представить напольные покрытия без тонкокаменной плитки – современного и безопасного материала.
Очистка цементной стяжки техникой Kärcher
Самым распространенным из всех видов стяжки является цементная. Это напольное покрытие требует особого внимания при очистке и уходе. Ведь оно должно не только выдерживать значительную нагрузку, но и одновременно должно соответствовать нормам охраны труда. Поэтому очень важен правильный выбор оборудования для ежедневной, промежуточной и глубокой очистки.
Выбор механического процесса (ролик или диск) и соответствующего оборудования (пад или щетка) зависит от типа напольного покрытия и загрязнения.
Если тип пола это позволяет, следует использовать щелочное чистящее средство. При использовании кислотного средства необходимо предварительно смочить цементные швы в воде, чтобы не повредить их.
В частности, используя на складе поломоечную машину, следует убедиться, что она оставляет пол сухим. Это особенно важно, потому что по очищенным участкам часто снова начинает ходить персонал или проезжать вилочные погрузчики, поэтому безопасность работ является основным приоритетом.
Комбинированные машины для уборки очень больших складов: процессы подметания, мытья и сбора отработанного раствора и мусора в одной машине
Мы рекомендуем использовать комбинированные машины для уборки очень больших складов, площадь которых превышает 10 000 кв. м. Для таких помещений предназначены машины с системой всасывания пыли и площадью поверхности фильтра до 10 кв. м. Эти машины подметают, моют и всасывают грязь за один шаг, экономя время и повышая производительность, особенно при уборке больших площадей. Модели с боковыми щетками также особенно эффективно удаляют грязь из зон, которые расположены вплотную к стенам.
Есть два типа комбинированных машин:
1. Машина с передним подметальным узлом
Этот тип комбинированных машин отличается наличием переднего подметального узла, который очищает пол перед тем, как расположенная дальше роликовая щетка начнет влажную уборку.
Такие модели оборудованы роликовой щеткой и обеспечивают отличный результат уборки. Однако передний подметальный узел увеличивает их длину (и соответственно радиус поворота в проходах между стеллажами), а сухое подметание увеличивает количество пыли в воздухе. С другой стороны, сухая собранная грязь легко опорожняется.
2. Машины с большой роликовой щеточной головой для подметания и влажной уборки
Машины с внутренним подметальным узлом имеют большую роликовую щеточную голову. Подметальные щетки этого оборудования имеют большой диаметр – до 2,5 раз больше, чем у обычных щеток. Собранная грязь обычно сбрасывается в большой бункер для последующего быстрого опорожнения. Эти машины могут продолжать автоматически подметать в режиме влажной уборки, а также подметать насухо, без воды, с помощью системы фильтров.
Преимущество заключается в том, что вся пыль, собранная на складе, связывается водой. Однако это затрудняет очистку бункера, который содержит влажную грязь. С другой стороны, такая машина намного компактнее и маневреннее и не требует дополнительной роликовой щетки.
Решение постоянной проблемы на складах: удаление следов шин
На больших (многоярусных) складах вилочные погрузчики и другие транспортные средства ежедневно проезжают из одного конца в другой несколько километров, не только образуя пыль, но и оставляя следы шин на полу. Поэтому стоит использовать моющее средство, специально разработанное для эффективного удаления следов шин. Средство необходимо нанести неразбавленным на загрязненные участки и оставить на несколько минут. Затем следует пройтись поломоечной машиной для удаления отработанного раствора. В конце процесса очистки надо снова промыть все чистой водой.
Внимание: не используйте этот метод на полимерных или восковых покрытиях, поскольку чистящее средство может их удалить.
Соответствие индивидуальным требованиям: какая уборочная машина подойдет лучше всего?
Критериями выбора уборочной машины – подметальной, подметально-всасывающей или комбинированной – являются комфортность, эффективность и экономичность процесса уборки. Решая, какую именно машину приобрести, следует учитывать особенности конкретного склада и требования к уборочному оборудованию.
В следующей таблице приведен обзор факторов и критериев, которые следует учитывать при выборе.
Размер
Критерии складского помещения
- Рассчитайте площадь складского помещения
- Как правило, от теоретической производительности машины нужно отнять 30 – 50%, что будет равняться практической производительности уборки по площади
- Расхождения могут возникнуть, например, из-за непрямого движения или перерывов в работе
Критерии машины
- Теоретическая производительность по площади = пройденное расстояние в метрах × рабочая ширина при движении прямо, в час
Подметальная (подметально-всасывающая) машина:
- Для небольших складских помещений: модели с ручным управлением (до 5000 кв. м.)
- Для больших складов: машины с сиденьем для оператора (от 5000 кв. м.)
- Очень узкие участки: пылесосы для сухой уборки
Поломоечная машина:
- Для небольших складских помещений: компактные или модели с ручным управлением
- Для больших складов: машины с сиденьем для оператора
Тип напольного покрытия
Критерии складского помещения
- Тип загрязнения и напольного покрытия на складе определяют выбор роликовых щеток/щеточной головы
- Нескользящее, твердое и прочное покрытие
Критерии машины
Подметальная (подметально-всасывающая) машина:
Выбор между различными роликовыми щетками
- Стандартная (для большинства поверхностей)
- Жесткая (для шероховатых поверхностей)
- Мягкая (для гладких поверхностей)
Поломоечная машина:
Выбор между роликовыми и дисковыми щетками
- Ролики: для грубого текстурированного пола с необходимой функцией предварительного подметания
- Диски: для гладких полов
Привод
Критерии складского помещения
- В зависимости от типа материалов на складе и состояния здания
- Из соображений пожарной безопасности на складах обычно отдают предпочтение аккумуляторным моделям
Критерии машины
- Аккумулятор
- Сжиженный газ
- Двигатель внутреннего сгорания
Модели с двигателем внутреннего сгорания подходят только для хорошо проветриваемых помещений
Маневренность
Критерии складского помещения
- Проверьте наличие узких участков, глухих углов и т.д., а также отсутствие в них предметов и мебели
Критерии машины
- Учитывайте радиус поворота машины
Расходы
Критерии складского помещения
- Расходы на ручную уборку по сравнению со временем, сэкономленным на машинной уборке
Критерии машины
- Затраты на приобретение
- Расходы на обслуживание
Конфигурация
Критерии складского помещения
- Индивидуальная конфигурация в соответствии с особенностями конкретного помещения
Критерии машины
- Доступность многочисленных аксессуаров и опционального оборудования
- Примеры для поломоечных машин: боковые щетки, специальные шины, защитная крыша, быстрозарядное устройство
- Примеры для подметальных машин (подметально-всасывающих) машин: защитная крыша, рабочее освещение, проколоустойчивые шины