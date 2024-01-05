ПРИБИРАННЯ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
Бездоганна чистота – важлива вимога нормального функціонування будь-якого складу. Це стосується як невеликих складських приміщень, наприклад, при майстерні, так і складів великої площі. У всіх випадках обов'язковою умовою є забезпечення безпеки робіт та захисту матеріалів, які зберігаються на складі. Зокрема, підлоги мають бути чистими та безпечними для ходіння, щоб унеможливити ризики нещасних випадків внаслідок неналежного прибирання. Ефективність прибирання, у свою чергу, можна забезпечити за допомогою підмітальних та підлогомийних машин з можливістю індивідуального конфігурування під конкретні вимоги об’єкту.
Різні види забруднень – різні способи очищення
Будь-які пересування працівників складу, вилкових навантажувачів та інших транспортних засобів під час транспортування матеріалів із точки А до точки Б на складі призводять до утворення пилу. Його регулярне видалення не тільки сприяє чистоті та безпеці, але й захищає складські матеріали та запобігає їх запиленню. Стандартне сміття на складах також включає обривки етикеток чи транспортних документів, шматочки фольги чи дерев’яні тріски. Залежно від розміру складу можна легко видалити пил, ворс і дрібні частки паперу за допомогою мітли, підмітальної (підмітально-всмоктуючої) машини або пилососа. Розмір приміщення є ключовим фактором при виборі належного обладнання та способу прибирання.
Підмітання складу: безпечне видалення пилу
З огляду на велику кількість пилу, підмітально-всмоктуюча машина є кращим вибором для прибирання складських приміщень, ніж однофункціональна підмітальна машина. Підмітально-всмоктуюча машина піднімає пил за допомогою роликової щітки, всмоктує бруд за допомогою турбіни, та відокремлює його за допомогою системи фільтрів. Це дозволяє зменшити запилення в процесі прибирання. Регулярне очищення значно продовжує термін служби фільтрів. Залежно від типу машини це робиться натисканням кнопки або автоматично.
Окрім пилу та шматочків паперу, на підлозі складів часто можна знайти залишки фольги та пакувальних стрічок або дерев’яні тріски з піддонів. Таке сміття слід прибирати вручну, щоб не допустити забивання машини або застрягання сміття у роликовій щітці. Його можна видалити за допомогою мітли або спеціальних щипців для збирання сміття.
Порада: мінімальне запилення під час прибирання
Для роботи з мінімальною кількістю пилу можна скористатися точно підігнаним чохлом із лляної тканини з ПВХ-покриттям, який натягується за допомогою застібки-липучки по всій передній частині підмітальної машини до задніх коліс. Це дозволяє ще більше зменшити розсіювання пилу.
Точкове прибирання складу
Для невеликих разових робіт з прибирання підлоги, стелажів або інших поверхонь ідеально підійде пилосос для сухого та вологого прибирання відповідного розміру – універсальний та зручний, особливо при використанні в обмежених просторових умовах. Він дозволяє швидко та зручно видалити пил, водяні плями та залишки пролитої рідини. Дуже маленькі стелажі можна також очистити вручну за допомогою серветок і відер.
Прибирання підлоги на складі підлогомийною машиною
Тип підлогового покриття – це перше, на що слід звернути увагу. На невеликих складах майстерень часто використовують керамічну плитку, включаючи тонкокам’яну, оскільки вона міцна та має дуже низьке вологопоглинання. З іншого боку, корпоративні склади та логістичні центри часто мають підлогу зі стяжки або із зносостійким покриттям на основі синтетичної смоли.
Велика кількість можливих типів підлогових покриттів вказує на великий вибір методів їх очищення. Двома основними критеріями, які визначають вибір методу, є стан підлоги та типи наявних забруднень. З огляду на велику кількість дрібного сміття на складі для такого прибирання найкраще підходять роликові підлогомийні машини, оскільки зібрати залишки сміття та помити підлогу можна за один крок завдяки функції попереднього підмітання роликами.
Очищення тонкокам’яної плитки технікою Kärcher
Тонкокам’яна плитка – це привабливе та популярне підлогове покриття, яке відрізняється міцністю та стійкістю до ковзання, а також дуже низьким показником поглинання вологи. На даний час вже неможливо уявити підлогові покриття без тонкокам’яної плитки – сучасного та безпечного матеріалу.
Очищення цементної стяжки технікою Kärcher
Найпоширенішим з усіх видів стяжки є цементна. Це підлогове покриття вимагає особливої уваги при очищенні та догляді. Адже воно має не тільки витримувати значне навантаження, але й водночас має відповідати нормам охорони праці. Тому дуже важливим є правильний вибір обладнання для щоденного, проміжного та глибокого очищення.
Вибір механічного процесу (ролик або диск) і відповідного обладнання (пад або щітка) залежить від типу підлогового покриття та забруднення.
Якщо тип підлоги це дозволяє, слід використовувати лужний засіб для чищення. При використанні кислотного засобу необхідно попередньо змочити цементні шви у воді, щоб не пошкодити їх.
Зокрема, використовуючи на складі підлогомийну машину, слід переконатися, що вона залишає підлогу сухою. Це особливо важливо, тому що по очищених ділянках часто знову починає ходити персонал або проїжджати вилкові навантажувачі, тож безпека робіт є основним пріоритетом.
Комбіновані машини для прибирання дуже великих складів: процеси підмітання, миття та збору відпрацьового розчину і сміття в одній машині
Ми рекомендуємо використовувати комбіновані машини для прибирання дуже великих складів, площа яких перевищує 10 000 кв. м. Для таких приміщень призначені машини з системою всмоктування пилу і площею поверхні фільтра до 10 кв. м. Ці машини підмітають, миють та всмоктують бруд за один крок, заощаджуючи час і підвищуючи продуктивність, особливо при прибиранні великих площ. Моделі з бічними щітками також особливо ефективно видаляють бруд із зон, які розташовані впритул до стін.
Є два типи комбінованих машин:
1. Машина з переднім підмітальним вузлом
Цей тип комбінованих машин відрізняється наявністю переднього підмітального вузла, який очищує підлогу перед тим, як розташована далі роликова щітка розпочне вологе прибирання.
Такі моделі обладнані роликовою щіткою та забезпечують відмінний результат прибирання. Однак передній підмітальний вузол збільшує їхню довжину (і відповідно радіус повороту в проходах між стелажами), а сухе підмітання збільшує кількість пилу у повітрі. З іншого боку, сухий зібраний бруд легко спорожнити.
2. Машини з великою роликовою щітковою головою для підмітання та вологого прибирання
Машини з внутрішнім підмітальним вузлом мають велику роликову щіткову голову. Підмітальні щітки цього обладнання мають великий діаметр – до 2,5 разів більший, ніж у звичайних щіток. Зібраний бруд зазвичай скидається у великий бункер для наступного швидкого спорожнення. Ці машини можуть продовжувати автоматично підмітати в режимі вологого прибирання, а також підмітати насуху, без води, за допомогою системи фільтрів.
Перевага полягає в тому, що весь пил, зібраний на складі, зв’язується водою. Однак це ускладнює очищення бункера, який містить вологий бруд. З іншого боку, така машина набагато компактніша та маневреніша і не потребує додаткової роликової щітки.
Вирішення постійної проблеми на складах: видалення слідів шин
На великих (багатоярусних) складах вилкові навантажувачі та інші транспортні засоби щодня проїжджають з одного кінця в інший кілька кілометрів, не лише утворюючи пил, але й залишаючи сліди шин на підлозі. Тому варто використовувати миючий засіб, спеціально розроблений для ефективного видалення слідів шин. Засіб необхідно нанести нерозведеним на забруднені ділянки та залишити на кілька хвилин. Потім слід пройтися підлогомийною машиною для видалення відпрацьованого розчину. Наприкінці процесу очищення треба знову промити все чистою водою.
Увага: не використовуйте цей метод на полімерних або воскових покриттях, оскільки засіб для чищення може їх видалити.
Відповідність індивідуальним вимогам: яка прибиральна машина підійде найкраще?
Критеріями вибору прибиральної машини – підмітальної, підмітально-всмоктуючої чи комбінованої – є комфортність, ефективність та економічність процесу прибирання. Вирішуючи, яку саме машину придбати, слід враховувати особливості конкретного складу та вимоги до прибирального обладнання.
У наступній таблиці наведено огляд факторів і критеріїв, які слід враховувати при виборі.
Розмір
Критерії складського приміщення
- Розрахуйте площу складського приміщення
- Як правило, від теоретичної продуктивності машини потрібно відняти 30 – 50%, що буде дорівнювати практичній продуктивності прибирання по площі
- Розбіжності можуть виникнути, наприклад, через непрямий рух або перерви у роботі
Критерії машини
- Теоретична продуктивність по площі = пройдена відстань у метрах × робоча ширина при русі прямо, за годину
Підмітальна (підмітально-всмоктуюча) машина:
- Для невеликих складських приміщень: моделі з ручним управлінням (до 5000 кв. м.)
- Для великих складів: машини з сидінням для оператора (від 5000 кв. м.)
- Дуже вузькі ділянки: пилососи для сухого прибирання
Підлогомийна машина:
- Для невеликих складських приміщень: компактні або моделі з ручним управлінням
- Для великих складів: машини з сидінням для оператора
Тип підлогового покриття
Критерії складського приміщення
- Тип забруднення та підлогового покриття на складі визначають вибір роликових щіток/щіткової голови
- Нековзне, тверде та міцне покриття
Критерії машини
Підмітальна (підмітально-всмоктуюча) машина:
Вибір між різними роликовими щітками
- Стандартна (для більшості поверхонь)
- Жорстка (для шорстких поверхонь)
- М’яка (для гладких поверхонь)
Підлогомийна машина:
Вибір між роликорвими та дисковими щітками
- Ролики: для грубої текстурованої підлоги з необхідною функцією попереднього підмітання
- Диски: для гладкої підлоги
Привід
Критерії складського приміщення
- В залежності від типу матеріалів на складі та стану будівлі
- З міркувань пожежної безпеки на складах зазвичай віддають перевагу акумуляторним моделям
Критерії машини
- Акумулятор
- Зріджений газ
- Двигун внутрішнього згоряння
Моделі з двигуном внутрішнього згоряння підходять лише для добре провітрюваних приміщень
Маневреність
Критерії складського приміщення
- Перевірте наявність вузьких ділянок, глухих кутів тощо, а також відсутність в них предметів та меблів
Критерії машини
- Враховуйте радіус повороту машини
Витрати
Критерії складського приміщення
- Витрати на ручне прибирання порівняно з часом, заощадженим на машинному прибиранні
Критерії машини
- Витрати на придбання
- Витрати на обслуговування
Конфігурація
Критерії складського приміщення
- Індивідуальна конфігурація відповідно до особливостей конкретного приміщення
Критерії машини
- Доступність численних аксесуарів та опційного обладнання
- Приклади для підлогомийних машин: бічні щітки, спеціальні шини, захисний дах, швидкозарядний пристрій
- Приклади для підмітальних машин (підмітально-всмоктуючих) машин: захисний дах, робоче освітлення, проколостійкі шини