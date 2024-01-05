Підмітання складу: безпечне видалення пилу

З огляду на велику кількість пилу, підмітально-всмоктуюча машина є кращим вибором для прибирання складських приміщень, ніж однофункціональна підмітальна машина. Підмітально-всмоктуюча машина піднімає пил за допомогою роликової щітки, всмоктує бруд за допомогою турбіни, та відокремлює його за допомогою системи фільтрів. Це дозволяє зменшити запилення в процесі прибирання. Регулярне очищення значно продовжує термін служби фільтрів. Залежно від типу машини це робиться натисканням кнопки або автоматично.



Окрім пилу та шматочків паперу, на підлозі складів часто можна знайти залишки фольги та пакувальних стрічок або дерев’яні тріски з піддонів. Таке сміття слід прибирати вручну, щоб не допустити забивання машини або застрягання сміття у роликовій щітці. Його можна видалити за допомогою мітли або спеціальних щипців для збирання сміття.