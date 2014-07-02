Насадка для пенной чистки FJ 6
Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.
Насадка для пенной чистки FJ 6 с особо мощной пеной для легкой чистки любых, в том числе лакокрасочных, стеклянных и каменных поверхностей. Идеально подходит для автомобилей, зимних садов, садовой мебели, фасадов, лестниц, жилых фургонов, дорожек, стен, жалюзи, террас, подъездных путей и т. п. Объем мусоросборника составляет прим. 0,6 л. Налейте чистящее средство Kärcher непосредственно в насадку для пенной чистки, наденьте насадку для пенной чистки на пистолет и нанесите пену. Дозирование чистящего средства можно легко регулировать на насадке для пенной чистки (желтая кнопка). Форму струи можно при необходимости изменять. После использования промывайте насадку для пенной чистки чистой водой, чтобы избежать засорения остатками чистящего средства. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7. Идеально подходит для использования с Ultra Foam Cleaner Kärcher.
Особенности и преимущества
Объем емкости 0.6 литра
- Можно долго не перезаполнять
Легкая замена чистящих средств
- Очень удобна в применении.
Густая пена
- Очистка поверхностей без усилий
Система дозирования чистящего средства
- Потребление чистящего средства зависит от конкретного случая
Прозрачный контейнер для чистящего средства
- Содержимое всегда видно
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|0,163
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,262
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|93 x 201 x 184
|Совместимость
|Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Автомобили
- Зимние сады
- Мотоциклы и мотороллеры
- Террасы
- Жалюзи / рольставни
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.