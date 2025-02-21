Шланг PrimoFlex® 1/2" (50 м)
Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 50 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C.
Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® диаметром 1/2" и длиной 50 м прекрасно подходит для полива садовых участков любой площади. 3-слойный шланг армирован устойчивой к давлению тканью и безопасен для здоровья благодаря отсутствию фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца. Наружный слой шланга обеспечивает защиту от атмосферных воздействий и Уф-излучения, а светонепроницаемый промежуточный слой предотвращает рост водорослей внутри шланга. Давление разрыва составляет 24 бар. Шланг обладает высокой термостойкостью (от 0 до +40 °C). На него предоставляется 12-летняя гарантия. Садовый шланг Kärcher отличается также высочайшей эластичностью, прочностью и устойчивостью к перегибам, что обеспечивает удобство в обращении и долгий срок службы.
Особенности и преимущества
12 лет гарантия
- Гарантированная долговечность
3 слоя
- Устойчив к перегибам
Выдерживает давление до 24 бар
- Гарантия долгого срока службы.
Простой в обращении садовый шланг с устойчивой к давлению тканевой оплеткой
- Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
- Гарантия долгого срока службы.
Без использования кадмия, бария и свинца
- Не представляет никакой опасности для здоровья или окружающей среды
Промежуточный слой является светонепроницаемым и предотвращает рост водорослей в шланге
- Гарантия надежности и долгого срока службы.
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %)
- Не представляет никакой опасности для здоровья или окружающей среды
Внешний слой устойчивый к -УФ и погодным условиям
- Гарантия долгого срока службы.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″
|Длина шланга (м)
|50
|Цвет
|желтый
|Масса (кг)
|5,55
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,595
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 380 x 155
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Полив сада
- Огород
- Горшечные растения
- Декоративные растения
- Садовый инвентарь