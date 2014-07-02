Přepínatelná hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot
Pohodlné čistění všech domácích povrchů. Přepínatelná hlavice se snadno přizpůsobí čištěnému povrchu i různým druhům nečistot. Kompatibilní se všemi vysavači řady Home & Garden.
Vysávání bez hranic! Mokré, suché, hrubé, jemné. Přepínatelná hubice, která je kompatibilní se všemi vysavači z řady Home & Garden, si poradí s každou výzvou. Nemá slitování před rozlitými tekutinami, prachem ani zbytky jídla. Jednoduché nášlapné přepínání se snadno přizpůsobí jak struktuře čištěného povrchu, tak i jednotlivým druhům nečistot. Během úklidového oddychu oceníte také integrovaný uchycovací držák pro snadné odložení hubice.
Charakteristické znaky a výhody
Ideální vstřebávání nečistot suchým a mokrým způsobem díky dvěma integrovaným kartáčům nebo gumovým stěrkám
Pohodlné nastavení na příslušné odstranění nečistot díky praktickému nožnímu spínači
Nižší vynaložená síla během sání díky dobré kluzné vlastnosti kvůli bočním válcům
Včetně parkovacího systému pro uložení podlahové hubice na zařízení
Vhodné pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher Home & Garden a tepovače.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|260 x 70 x 124
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Terasa
- Cesty
- Vstupní oblast
- Místnost pro kutily
- Sklep
- Garáž
- Dílna
- Renovace
- Efektivní vysávání kapalin