Rotační tryska, velký, 035
Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|300
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Velikost trysky ( )
|35
|Velikost
|velký
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5