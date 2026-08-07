Elektrisk generator Generator PGG 8/3
Kraftig PGG 8/3 synkrongenerator med konstant 7 kW output, 4-takts benzinmotor og 25 l tank. Til uafhængig strømforsyning med AC og trefaset strøm.
Uanset om det er til erhvervsmæssig eller kommunal brug: Der er ofte ingen garanteret strømforsyning på stedet. Dette problem løses hurtigt med vores kraftige, benzindrevne synkron generator PGG 8/3. Takket være punkterfri hjul og sammenklappeligt skubbehåndtag er den let at transportere og manøvrere på stedet. Den 25-liters tank sikrer lange anvendelsesperioder på op til 7 timer (ved fuld effekt op til 5,5 timer), og den pålidelige 4-takts benzinmotor (EU STAGE V) sikrer en konstant effekt på 7 kW. Med to stikkontakter med jord (AC) og én CEE-stikkontakt ($400 ext{ V 3-faset}$) tilbyder den rigelige tilslutningsmuligheder for dine maskiner. Generatoren er udstyret med en automatisk spændingsregulator (AVR) og leverer en stort set konstant spænding. Nyttige udstyrsdetaljer, såsom overbelastnings- og oliemangelbeskyttelse, samt en robust rørformet stålramme, beskytter pålideligt brugere og maskinen mod risici eller skader.
Funktioner og fordele
Ekstraordinær brugervenlighed
- Høj mobilitet takket være det foldbart skubbehåndtag og punkteringssikre hjul.
- Elektrisk start til bekvem og hurtig start af benzinmotoren.
Ultimativ pålidelighed og sikkerhed
- Med overbelastning og oliemangelbeskyttelse samt rørformet stålramme for maksimal sikkerhed.
- Med automatisk spændingsregulator (AVR) til drift af følsomme elektroniske enheder.
Pålidelig og kraftfuld.
- Synkrongenerator med 400 V nominel effekt ved 7 kW kontinuerlig effekt eller 230 V nominel effekt ved 2 kW kontinuerlig effekt.
- Kraftig benzinmotor til arbejde på min. 5,5 timer pr. tankpåfyldning.
Betjening af Kärcher højtryksrensere
- Muliggør brugen af højtryksrensere i områder uden ekstern strømforsyning.
- Egnet til valgte trefase højtryksrensere.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Lydniveau (dB(A))
|76
|Nominel ydelse (kW)
|2
|Nominel ydelse (trefasestrøm) (kW)
|7
|Effekt (kW)
|2,5
|Ydeevne (trefasestrøm) (kW)
|max. 7,5
|Fremdriftstype
|Benzin
|Cylinderkapacitet (cm³)
|440
|Motoreffekt (kW/hp)
|9 / 12,2
|Benzinforbrug (l/h)
|4,5
|Tankvolumen (l)
|25
|Drifttid ved 50% output (h)
|7
|Drifttid ved 100% output (h)
|5,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|99,6
|Vægt uden tilbehør (kg)
|89,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|743 x 713 x 670
Scope of supply
- Driftsstatus display
- DC-udgang (12 V)
- Beskyttelsesklasse IP 23
- Lav olie og overbelastningsbeskyttelse
- Brændstofmåler
- Enkeltfasestik type F (Schuko)
- Trefaset stik CEE (16 A)
- Automatisk Spændingsregulering (AVR)
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Uafhængig strømkilde til kommuner, f.eks. til støvsugere
- Uafhængig strømkilde i konstruktion, f.eks. til vinkelslibere
- Uafhængig strømkilde i landbruget, f.eks. højtryksrensere