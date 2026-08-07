Elektrisk generator Generator PGG 8/3

Kraftig PGG 8/3 synkrongenerator med konstant 7 kW output, 4-takts benzinmotor og 25 l tank. Til uafhængig strømforsyning med AC og trefaset strøm.

Uanset om det er til erhvervsmæssig eller kommunal brug: Der er ofte ingen garanteret strømforsyning på stedet. Dette problem løses hurtigt med vores kraftige, benzindrevne synkron generator PGG 8/3. Takket være punkterfri hjul og sammenklappeligt skubbehåndtag er den let at transportere og manøvrere på stedet. Den 25-liters tank sikrer lange anvendelsesperioder på op til 7 timer (ved fuld effekt op til 5,5 timer), og den pålidelige 4-takts benzinmotor (EU STAGE V) sikrer en konstant effekt på 7 kW. Med to stikkontakter med jord (AC) og én CEE-stikkontakt ($400 ext{ V 3-faset}$) tilbyder den rigelige tilslutningsmuligheder for dine maskiner. Generatoren er udstyret med en automatisk spændingsregulator (AVR) og leverer en stort set konstant spænding. Nyttige udstyrsdetaljer, såsom overbelastnings- og oliemangelbeskyttelse, samt en robust rørformet stålramme, beskytter pålideligt brugere og maskinen mod risici eller skader.

Funktioner og fordele
Ekstraordinær brugervenlighed
  • Høj mobilitet takket være det foldbart skubbehåndtag og punkteringssikre hjul.
  • Elektrisk start til bekvem og hurtig start af benzinmotoren.
Ultimativ pålidelighed og sikkerhed
  • Med overbelastning og oliemangelbeskyttelse samt rørformet stålramme for maksimal sikkerhed.
  • Med automatisk spændingsregulator (AVR) til drift af følsomme elektroniske enheder.
Pålidelig og kraftfuld.
  • Synkrongenerator med 400 V nominel effekt ved 7 kW kontinuerlig effekt eller 230 V nominel effekt ved 2 kW kontinuerlig effekt.
  • Kraftig benzinmotor til arbejde på min. 5,5 timer pr. tankpåfyldning.
Betjening af Kärcher højtryksrensere
  • Muliggør brugen af højtryksrensere i områder uden ekstern strømforsyning.
  • Egnet til valgte trefase højtryksrensere.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 400
Lydniveau (dB(A)) 76
Nominel ydelse (kW) 2
Nominel ydelse (trefasestrøm) (kW) 7
Effekt (kW) 2,5
Ydeevne (trefasestrøm) (kW) max. 7,5
Fremdriftstype Benzin
Cylinderkapacitet (cm³) 440
Motoreffekt (kW/hp) 9 / 12,2
Benzinforbrug (l/h) 4,5
Tankvolumen (l) 25
Drifttid ved 50% output (h) 7
Drifttid ved 100% output (h) 5,5
Vægt inkl. emballage (kg) 99,6
Vægt uden tilbehør (kg) 89,7
Mål (L x B x H) (mm) 743 x 713 x 670

Scope of supply

  • Driftsstatus display
  • DC-udgang (12 V)
  • Beskyttelsesklasse IP 23
  • Lav olie og overbelastningsbeskyttelse
  • Brændstofmåler
  • Enkeltfasestik type F (Schuko)
  • Trefaset stik CEE (16 A)
  • Automatisk Spændingsregulering (AVR)
Elektrisk generator Generator PGG 8/3
Elektrisk generator Generator PGG 8/3
Videoer
Anvendelsesområder
  • Uafhængig strømkilde til kommuner, f.eks. til støvsugere
  • Uafhængig strømkilde i konstruktion, f.eks. til vinkelslibere
  • Uafhængig strømkilde i landbruget, f.eks. højtryksrensere