Uanset om det er til erhvervsmæssig eller kommunal brug: Der er ofte ingen garanteret strømforsyning på stedet. Dette problem løses hurtigt med vores kraftige, benzindrevne synkron generator PGG 8/3. Takket være punkterfri hjul og sammenklappeligt skubbehåndtag er den let at transportere og manøvrere på stedet. Den 25-liters tank sikrer lange anvendelsesperioder på op til 7 timer (ved fuld effekt op til 5,5 timer), og den pålidelige 4-takts benzinmotor (EU STAGE V) sikrer en konstant effekt på 7 kW. Med to stikkontakter med jord (AC) og én CEE-stikkontakt ($400 ext{ V 3-faset}$) tilbyder den rigelige tilslutningsmuligheder for dine maskiner. Generatoren er udstyret med en automatisk spændingsregulator (AVR) og leverer en stort set konstant spænding. Nyttige udstyrsdetaljer, såsom overbelastnings- og oliemangelbeskyttelse, samt en robust rørformet stålramme, beskytter pålideligt brugere og maskinen mod risici eller skader.