Mikrofiber kludesæt til køkken
Mikrofiberkludesættet til damprengøring i køkkenet indeholder to højkvalitets mikrofiber gulvklude, et mikrofiberbetræk til håndmundstykket og en mikrofiberklud af rustfrit stål.
Mikrofiberkludesæt i høj kvalitet for optimal renlighed i hele køkkenet. De to mikrofiber gulvklude til gulvmundstykket EasyFix garanterer et strålende rent køkkengulv. Et krog-og-løkke-system gør, at de nemt og hurtigt kan fastgøres til gulvmundstykket EasyFix og fjernes igen uden at skulle komme i kontakt med snavs. Ved hjælp af mikrofiberbetrækket til håndmundstykket kan du ubesværet fjerne selv genstridigt snavs (f.eks. på kogeplader). Og mikrofiberkluden til rustfrit stål får enhver overflade af rustfrit stål til at skinne.
Funktioner og fordele
Højkvalitets mikrofiber
- Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Mikrofiberovertræk med elastikbånd.
- For enkel på- og afmontering af betræk.
- Betrækket glider ikke af under rengøring.
Nemt krog-og-løkke system
- Gulvrengøringsklud kan nemt vedhæftes til gulvmundstykket ved at trykke den på.
- Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkluden
- Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
- For nem rengøring af hjørner, kanter og andre områder, der kan være svære at nå.
Klud af højkvalitets mikrofiber til rustfrit stål
- Stribefrie polerende resultater.
- Virkelig god vandabsorbering.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Arbejdsområder i køkkenet
- Håndvask / vask
- Emhætter.
- Kogeplader.
- Rustfri stål
- Køleskab ude og inde
- Inderside af skabe og skuffer
- Vægklinker