Mikrofiberkludesæt i høj kvalitet for optimal renlighed i hele køkkenet. De to mikrofiber gulvklude til gulvmundstykket EasyFix garanterer et strålende rent køkkengulv. Et krog-og-løkke-system gør, at de nemt og hurtigt kan fastgøres til gulvmundstykket EasyFix og fjernes igen uden at skulle komme i kontakt med snavs. Ved hjælp af mikrofiberbetrækket til håndmundstykket kan du ubesværet fjerne selv genstridigt snavs (f.eks. på kogeplader). Og mikrofiberkluden til rustfrit stål får enhver overflade af rustfrit stål til at skinne.