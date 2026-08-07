Universal floor cloth set EasyFix inkluderer to meget absorberende, slidstærke gulvklude lavet af fine højkvalitetsfibre til EasyFix gulvmundstykket. Tekstilstoffet med en speciel løkkestruktur sikrer ekstra god opsamling af snavs. Den høje dampgennemtrængelighed sikrer ekstra gode og hygiejniske rengøringsresultater - selv hjørner og kanter er rene på ingen tid. På grund af krog-og-løkke systemet, kan gulvvaskekludene nemt og hurtigt vedhæftes til gulvmundstykket til damprenseren: Blot sæt dem på EasyFix gulvmundstykket og tryk dem ned, og så er du færdig. Under arbejdet vil kluden forblive sikkert på og kan ikke skride. Efter rengøringen, kan den brugte klud fjernes fra EasyFix gulvmundstykket uden kontakt med snavs: du skal blot træde på bundremmen på kluden og hive gulvmundstykket op og væk fra den.