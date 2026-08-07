Universal floor cloth set EasyFix
Universal floor cloth set EasyFix lavet af fine højkvalitetsfibre, er ideel til at fjerne genstridigt snavs med damprenseren. På grund af krog-og-løkke systemet, er der ikke kontakt med snavs, når man skal udskifte kluden.
Universal floor cloth set EasyFix inkluderer to meget absorberende, slidstærke gulvklude lavet af fine højkvalitetsfibre til EasyFix gulvmundstykket. Tekstilstoffet med en speciel løkkestruktur sikrer ekstra god opsamling af snavs. Den høje dampgennemtrængelighed sikrer ekstra gode og hygiejniske rengøringsresultater - selv hjørner og kanter er rene på ingen tid. På grund af krog-og-løkke systemet, kan gulvvaskekludene nemt og hurtigt vedhæftes til gulvmundstykket til damprenseren: Blot sæt dem på EasyFix gulvmundstykket og tryk dem ned, og så er du færdig. Under arbejdet vil kluden forblive sikkert på og kan ikke skride. Efter rengøringen, kan den brugte klud fjernes fra EasyFix gulvmundstykket uden kontakt med snavs: du skal blot træde på bundremmen på kluden og hive gulvmundstykket op og væk fra den.
Funktioner og fordele
Premium mikrofibre.Den specielle løkkestruktur på kluden sikrer ekstra god opsamling af snavs og grundig rengøringsresulltater på alle forseglede hårde overflader. Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Nemt krog-og-løkke systemGulvrengøringsklud kan nemt vedhæftes til gulvmundstykket ved at trykke den på. Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkludenIngen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op. Anvendelsesområdet (f.eks. adskillelsen af køkken og badeværelse) kan noteres i et felt på fodklappen.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
- For nem rengøring af hjørner, kanter og andre områder, der kan være svære at nå.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- Hårde gulve
- Vægklinker