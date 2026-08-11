EasyFix-lattialiinasetti sisältää kaksi erittäin imukykyistä ja kestävää lattialiinaa, jotka on valmistettu korkealaatuisesta hienokuidusta ja sopivat EasyFix-lattiasuuttimeen. Tekstiilimateriaalin erityisen silmukkarakenteen ansiosta lika tarttuu liinaan erinomaisesti. Korkea höyryn läpäisevyys mahdollistaa erinomaiset ja hygieeniset puhdistustulokset – jopa nurkat ja reunat puhdistuvat nopeasti. Tarranauhajärjestelmän ansiosta lattiapuhdistusliinat voidaan helposti ja nopeasti kiinnittää höyrypesurin lattiasuuttimeen: paina ne yksinkertaisesti EasyFix-lattiasuuttimeen ja olet valmis aloittamaan. Työskennellessä liina pysyy tiukasti paikallaan eikä liu'u. Puhdistuksen jälkeen käytetty liina voidaan irrottaa EasyFix-lattiasuutimesta ilman kosketusta likaan: astu yksinkertaisesti liinan lenkin päälle ja vedä liina irti suuttimesta.