EasyFix-yleisliinasetti lattiasuuttimeen

Laadukkaat EasyFix-lattialiinat ovat ihanteellisia tiukasti kiinnittyneen lian irrottamiseen höyrypesurilla. Lenkkijärjestelmä helpottaa liinan vaihtoa likaan koskematta.

EasyFix-lattialiinasetti sisältää kaksi erittäin imukykyistä ja kestävää lattialiinaa, jotka on valmistettu korkealaatuisesta hienokuidusta ja sopivat EasyFix-lattiasuuttimeen. Tekstiilimateriaalin erityisen silmukkarakenteen ansiosta lika tarttuu liinaan erinomaisesti. Korkea höyryn läpäisevyys mahdollistaa erinomaiset ja hygieeniset puhdistustulokset – jopa nurkat ja reunat puhdistuvat nopeasti. Tarranauhajärjestelmän ansiosta lattiapuhdistusliinat voidaan helposti ja nopeasti kiinnittää höyrypesurin lattiasuuttimeen: paina ne yksinkertaisesti EasyFix-lattiasuuttimeen ja olet valmis aloittamaan. Työskennellessä liina pysyy tiukasti paikallaan eikä liu'u. Puhdistuksen jälkeen käytetty liina voidaan irrottaa EasyFix-lattiasuutimesta ilman kosketusta likaan: astu yksinkertaisesti liinan lenkin päälle ja vedä liina irti suuttimesta.

Ominaisuudet ja edut
EasyFix-yleisliinasetti lattiasuuttimeen: Premium-mikrokuitu
Premium-mikrokuitu
Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
EasyFix-yleisliinasetti lattiasuuttimeen: Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä
Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä
Lattialiina kiinnittyy helposti painamalla. Liina pysyy kiinni eikä irtoa kesken höyrytyksen.
EasyFix-yleisliinasetti lattiasuuttimeen: Tarrakiinnitys
Tarrakiinnitys
Ei kosketusta likaan irroitettaessa liinan päälle astuttavan läpän ansiosta.
Liina kiinnittyy koko lattiasuulakkeen alalle
  • Kulmien ja vaikeapääsyisten paikkojen puhdistukseen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri valkoinen
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 345 x 115 x 10
Käyttökohteet
  • Tiiviit ja kovat lattiat
  • Kovat lattiapinnat
  • Laatat ja saumat