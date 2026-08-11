EasyFix-yleisliinasetti lattiasuuttimeen
Laadukkaat EasyFix-lattialiinat ovat ihanteellisia tiukasti kiinnittyneen lian irrottamiseen höyrypesurilla. Lenkkijärjestelmä helpottaa liinan vaihtoa likaan koskematta.
EasyFix-lattialiinasetti sisältää kaksi erittäin imukykyistä ja kestävää lattialiinaa, jotka on valmistettu korkealaatuisesta hienokuidusta ja sopivat EasyFix-lattiasuuttimeen. Tekstiilimateriaalin erityisen silmukkarakenteen ansiosta lika tarttuu liinaan erinomaisesti. Korkea höyryn läpäisevyys mahdollistaa erinomaiset ja hygieeniset puhdistustulokset – jopa nurkat ja reunat puhdistuvat nopeasti. Tarranauhajärjestelmän ansiosta lattiapuhdistusliinat voidaan helposti ja nopeasti kiinnittää höyrypesurin lattiasuuttimeen: paina ne yksinkertaisesti EasyFix-lattiasuuttimeen ja olet valmis aloittamaan. Työskennellessä liina pysyy tiukasti paikallaan eikä liu'u. Puhdistuksen jälkeen käytetty liina voidaan irrottaa EasyFix-lattiasuutimesta ilman kosketusta likaan: astu yksinkertaisesti liinan lenkin päälle ja vedä liina irti suuttimesta.
Ominaisuudet ja edut
Premium-mikrokuituKonepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmäLattialiina kiinnittyy helposti painamalla. Liina pysyy kiinni eikä irtoa kesken höyrytyksen.
TarrakiinnitysEi kosketusta likaan irroitettaessa liinan päälle astuttavan läpän ansiosta.
Liina kiinnittyy koko lattiasuulakkeen alalle
- Kulmien ja vaikeapääsyisten paikkojen puhdistukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|345 x 115 x 10
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
- Tiiviit ja kovat lattiat
- Kovat lattiapinnat
- Laatat ja saumat