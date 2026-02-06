10 m pitkä PremiumFlex-korkeapaineinen vaihtoletku eliminoi kompastumisvaaran. Patentoidun kiertymisenestojärjestelmän ansiosta se on erittäin joustava, mahdollistaa työskentelyn esteettömästi ja voidaan varastoida nopeasti ja helposti. Quick Connect -adapteri varmistaa, että letku voidaan liittää painepesuriin hetkessä. Valmistettu PVC- ja ftalaatittomasta materiaalista. Sopii kaikkiin Kärcherin painepesureihin K 2 - K 7 -sarjoissa, paitsi letkukelakoneille tai Full Control -laitteille sarjoissa K 4 - K 7.