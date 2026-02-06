H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist -korkeapaineletku
Innovatiivinen, kiertymätön 10 metrin vaihtoletku painepesuriin Quick Connect -pikaliitoksella.
10 m pitkä PremiumFlex-korkeapaineinen vaihtoletku eliminoi kompastumisvaaran. Patentoidun kiertymisenestojärjestelmän ansiosta se on erittäin joustava, mahdollistaa työskentelyn esteettömästi ja voidaan varastoida nopeasti ja helposti. Quick Connect -adapteri varmistaa, että letku voidaan liittää painepesuriin hetkessä. Valmistettu PVC- ja ftalaatittomasta materiaalista. Sopii kaikkiin Kärcherin painepesureihin K 2 - K 7 -sarjoissa, paitsi letkukelakoneille tai Full Control -laitteille sarjoissa K 4 - K 7.
Ominaisuudet ja edut
Vaihtoletku painepesuriin 10m
- Laaja toimintasäde
Quick Connect -adapteri
- Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Kiertymisenestojärjestelmä
- Ei enää kiertyviä letkuja: PremiumFlex ei väänny ja pysyy joustavana koko käytön ajan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Lämpötila (°C)
|max. 60
|Maksimipaine (MPa)
|18
|Pituus (m)
|10
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (kg)
|1,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|245 x 245 x 65