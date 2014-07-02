Imuletkusetti sähkötyökaluille

Joustava 1m imuletku ja liitin sähkötyökalua varten pitää lian kurissa työskentelyn aikana.

Joustava imuletku ja liitin sähkötyökalua varten. Sähkötyökalun tuottama pöly imuroidaan heti pois suoraan työkohteesta, joten pöly ei pääse leviämään ympäristöön.

Ominaisuudet ja edut
Adapteri sähkötyökaluille
Joustava imuletku
  • Helppo ja käytännöllinen käyttää.
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (-osa) 2
Varusteiden halkaisija (mm) 35
Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 1220 x 41 x 41
Käyttökohteet
  • Työpaja
  • Remontointi