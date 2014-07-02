Imuletkusetti sähkötyökaluille
Joustava 1m imuletku ja liitin sähkötyökalua varten pitää lian kurissa työskentelyn aikana.
Joustava imuletku ja liitin sähkötyökalua varten. Sähkötyökalun tuottama pöly imuroidaan heti pois suoraan työkohteesta, joten pöly ei pääse leviämään ympäristöön.
Ominaisuudet ja edut
Adapteri sähkötyökaluille
Joustava imuletku
- Helppo ja käytännöllinen käyttää.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (-osa)
|2
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1220 x 41 x 41
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Työpaja
- Remontointi