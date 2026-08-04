Settiin sisältyvät kaksi laadukasta mikrokuitupäällistä tekevät käsisuuttimesta entistä tehokkaamman lian ja rasvan irrottamisessa ja poistamisessa. Ne ovat ihanteellisia erityisen sitkeälle lialle kylpyhuoneissa ja keittiöissä. Jopa tiukassa oleva lika liedellä voidaan poistaa vaivattomasti. Sisäänrakennetun joustavan kuminauhan ansiosta päällisen asettaminen käsisuuttimelle ja sen poistaminen on helppoa. Nauha varmistaa myös, että päällinen pysyy tiukasti paikallaan.