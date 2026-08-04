Liinasetti käsisuuttimeen
Setti sisältää kaksi liinaa käsisuuttimelle. Liinat on valmistettu laadukkaasta mikrokuidusta, joka irrottaa likaa tehokkaasti.
Settiin sisältyvät kaksi laadukasta mikrokuitupäällistä tekevät käsisuuttimesta entistä tehokkaamman lian ja rasvan irrottamisessa ja poistamisessa. Ne ovat ihanteellisia erityisen sitkeälle lialle kylpyhuoneissa ja keittiöissä. Jopa tiukassa oleva lika liedellä voidaan poistaa vaivattomasti. Sisäänrakennetun joustavan kuminauhan ansiosta päällisen asettaminen käsisuuttimelle ja sen poistaminen on helppoa. Nauha varmistaa myös, että päällinen pysyy tiukasti paikallaan.
Ominaisuudet ja edut
Premium-mikrokuitu
- Irrottaa ja sitoo lian tehokkaasti; erinomainen puhdistustulos kovilla lattiapinnoilla.
- Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Joustava resori
- Helppo kiinnittää ja irrottaa.
- Liina pysyy hyvin käsisuuttimessa
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|205 x 90 x 10
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
- Suihkukaappi, kylpyamme
- Keittotasot
- Liesituulettimille
- Jääkaappi sisä- ja ulkopinnat
- Kaapit ja laatikot
- Ruostumaton teräs