Vaahdotin Basic 1, 350 l/h - 600 l/h

Vaahdotin Basic 1 soveltuu käytettäväksi kylmä- ja kuumavesipesureissa, joiden vesimäärä on 350-600 l/h. Kestävät messinkiosat takaavat pitkän käyttöiän vaativammassakin ammattikäytössä

Helppokäyttöinen vaahdotin ammattikäyttöön. Suunniteltu pesureille, joissa ei servo control-toimintoa. Erinomainen lopputulos RM 838 vaahtopesuaineella. Vaahdottimen käyttö voi vähentää pesuaineen kulutusta jopa 50%. Sumutuskulma voidaan säätää suoraan suuttimesta ja pesuaineen säätömahdollisuus löytyy vaahdottimen sisältä imuputkesta. Pesuaine voidaan säätää 1% , 2% tai 3% seostukselle. Lisäksi vakaa, kestävä ja ergonominen puhdistusainesäiliö on erittäin helppo täyttää suuren aukonsa ansiosta ja se on nopeasti vaihdettavissa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Virtausnopeus (l/h) 350 - 600
Suutinkoko ( ) 38
Maksimipaine (bar) 300
Annostus (%) 1 - 2 - 4
Säiliötilavuus (l) 1
Lämpötila (°C) max. 60
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,8
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