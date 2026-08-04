WR 20 -rikkaruohosuutin
Kuumavesipesuriin mitoitettu matalapainesuutin, joka on suunniteltu erityisesti rikkakasvien torjuntaan kuuman veden avulla.
Kuumavesipesuriin asennettava lisävaruste, joka helpottaa kuuman veden suuntaamista rikkakasvien päälle. Sisältää 20 cm leveän suuttimen ja sovittimen. Komponentit mitoitettu kestämään jatkuvaa käyttöä kuumalla vedellä (+98°C). Suutin auttaa annostelemaan veden tarkasti kohteeseen ja pienentää oleellisesti vedenkulutusta.
Ominaisuudet ja edut
Ekotehokasta rikkakasvien torjuntaa kuumavesipesurin avulla.
- Suuttimen mukana tuleva adapteri takaa oikean veden annostelun.
- Kärcherin kehittämä vedenkuumennusteknologia takaa korkeat lämpötilat kaikissa olosuhteissa (98° C saakka)
Kompaktin kokoinen ja kevyesti liikuteltava
- Helppo liikutella ja säilyttää.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
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Käyttökohteet
- Tehokas ja ympäristöystävällinen tapa rikkaruohojen poistamiseen.
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