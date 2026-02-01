Čistač površina PCL 3-18

Uređaj za čišćenje dvorišta na baterije čisti drvene terase fleksibilno, učinkovito i bez ostatka, zahvaljujući rotirajućim valjkastim četkama i integriranom sustavu za distribuciju vode.

Zahvaljujući baterijskom sredstvu za čišćenje dvorišta, prljavština i drugi oblici onečišćenja kao što su mahovina ili sivi film više neće mučiti vašu drvenu terasu. Bežični rad čini PCL 3-18 posebno prikladnim za čišćenje područja izvan puta. Jednostavno ga spojite na vrtno crijevo i spremni ste: zahvaljujući integriranom sustavu za distribuciju vode, prljavština se uklanja rotirajućim valjkastim četkama i odmah se ispere u jednom potezu. Radna širina je optimalno dizajnirana tako da se dvije ploče mogu čistiti u isto vrijeme, sve do rubova. Osim toga, za izmjenu valjkastih četkica nisu potrebni alati, što znači da se – uz drvo i WPC – čak i glatke kamene pločice mogu očistiti temeljito i bez napora.

Značajke i prednosti
Čistač površina PCL 3-18: Dvije rotirajuće valjkaste četke (uključene u opseg isporuke za drvene površine)
Temeljito čišćenje vanjskih površina od drveta i WPC-a.
Čistač površina PCL 3-18: Integrirana distribucija vode
Izvrsni rezultati čišćenja- prljavština se uklanja i ispire u jednom potezu.
Čistač površina PCL 3-18: Ergonomski ventil za regulaciju vode
Količina vode može se fleksibilno prilagoditi razini prljavštine.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
  • Real Time Technology s LCD zaslonom baterije: vrijeme rada, vrijeme punjenja i kapacitet baterije.
  • Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
  • Izmjenjiva baterija može se koristiti u uređajima na Battery Power platformi od 18 V.
Izmjenjivi valjci s četkom
  • Prikladno za čišćenje drvenih ploča za terasu i WPC podnih obloga.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Maks. tlak (bar) maks. 10
Područje tlaka Niski tlak
Potrošnja vode pri 4 bara (l/h) maks. 180
Brzina četke (rpm) 500 - 600
Radna širina četke (mm) 300
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) maks. 20 (2,5 Ah) / maks. 40 (5,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 17 (2,5 Ah) / maks. 34 (5,0 Ah)
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 363 x 307 x 1324

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni

Oprema

  • 2 mlaznice
  • Ventil za reguliranje vode
  • Rub za odlaganje
  • Ergonomska ručka i drška
Čistač površina PCL 3-18
Videos
Područja primjene
  • Terasa
  • Balkon
  • Drvene površine
  • Mahovina
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
