Čistač površina PCL 3-18
Uređaj za čišćenje dvorišta na baterije čisti drvene terase fleksibilno, učinkovito i bez ostatka, zahvaljujući rotirajućim valjkastim četkama i integriranom sustavu za distribuciju vode.
Zahvaljujući baterijskom sredstvu za čišćenje dvorišta, prljavština i drugi oblici onečišćenja kao što su mahovina ili sivi film više neće mučiti vašu drvenu terasu. Bežični rad čini PCL 3-18 posebno prikladnim za čišćenje područja izvan puta. Jednostavno ga spojite na vrtno crijevo i spremni ste: zahvaljujući integriranom sustavu za distribuciju vode, prljavština se uklanja rotirajućim valjkastim četkama i odmah se ispere u jednom potezu. Radna širina je optimalno dizajnirana tako da se dvije ploče mogu čistiti u isto vrijeme, sve do rubova. Osim toga, za izmjenu valjkastih četkica nisu potrebni alati, što znači da se – uz drvo i WPC – čak i glatke kamene pločice mogu očistiti temeljito i bez napora.
Značajke i prednosti
Dvije rotirajuće valjkaste četke (uključene u opseg isporuke za drvene površine)Temeljito čišćenje vanjskih površina od drveta i WPC-a.
Integrirana distribucija vodeIzvrsni rezultati čišćenja- prljavština se uklanja i ispire u jednom potezu.
Ergonomski ventil za regulaciju vodeKoličina vode može se fleksibilno prilagoditi razini prljavštine.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Real Time Technology s LCD zaslonom baterije: vrijeme rada, vrijeme punjenja i kapacitet baterije.
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
- Izmjenjiva baterija može se koristiti u uređajima na Battery Power platformi od 18 V.
Izmjenjivi valjci s četkom
- Prikladno za čišćenje drvenih ploča za terasu i WPC podnih obloga.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Maks. tlak (bar)
|maks. 10
|Područje tlaka
|Niski tlak
|Potrošnja vode pri 4 bara (l/h)
|maks. 180
|Brzina četke (rpm)
|500 - 600
|Radna širina četke (mm)
|300
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|maks. 20 (2,5 Ah) / maks. 40 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 17 (2,5 Ah) / maks. 34 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|363 x 307 x 1324
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
Oprema
- 2 mlaznice
- Ventil za reguliranje vode
- Rub za odlaganje
- Ergonomska ručka i drška
Videos
Područja primjene
- Terasa
- Balkon
- Drvene površine
- Mahovina