Zahvaljujući baterijskom sredstvu za čišćenje dvorišta, prljavština i drugi oblici onečišćenja kao što su mahovina ili sivi film više neće mučiti vašu drvenu terasu. Bežični rad čini PCL 3-18 posebno prikladnim za čišćenje područja izvan puta. Jednostavno ga spojite na vrtno crijevo i spremni ste: zahvaljujući integriranom sustavu za distribuciju vode, prljavština se uklanja rotirajućim valjkastim četkama i odmah se ispere u jednom potezu. Radna širina je optimalno dizajnirana tako da se dvije ploče mogu čistiti u isto vrijeme, sve do rubova. Osim toga, za izmjenu valjkastih četkica nisu potrebni alati, što znači da se – uz drvo i WPC – čak i glatke kamene pločice mogu očistiti temeljito i bez napora.