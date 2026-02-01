Čistač površina PCL 3-18 Battery Set
PCL 3-18 čistač dvorišta ostavlja vaše drvene terase sjajnim. Čišćenje je brzo i bez napora zahvaljujući dvjema rotirajućim valjkastim četkama i integriranom sustavu za distribuciju vode. Uključena baterija i brzi punjač.
PCL 3-18 čistač dvorišta temeljito i dosljedno uklanja prljavštinu i druge oblike onečišćenja poput mahovine ili sivog filma s drvenih terasa. Jednostavno ga spojite na vrtno crijevo i spremni ste: rotirajuće valjkaste četke i integrirani sustav za distribuciju vode uklanjaju prljavštinu koja se zatim izravno ispiru. Količina vode koja se koristi u ovom procesu može se regulirati tako da se koristi samo onoliko vode koliko je potrebno za čišćenje. Optimizirana širina i položaj valjkastih četki omogućavaju čišćenje dvije ploče u jednom potezu, sve do rubovi. Štoviše, za zamjenu valjkastih četkica nisu potrebni nikakvi alati, što znači da se – uz drvo i WPC – čak i glatke kamene pločice mogu očistiti temeljito i bez napora. Zahvaljujući bežičnom radu, uređaj je savršen i za čišćenje izvan nje. područja puta. Opseg isporuke uključuje izmjenjivu bateriju od 18 V i brzi punjač.
Značajke i prednosti
Dvije rotirajuće valjkaste četke (uključene u opseg isporuke za drvene površine)Temeljito čišćenje vanjskih površina od drveta i WPC-a.
Integrirana distribucija vodeIzvrsni rezultati čišćenja- prljavština se uklanja i ispire u jednom potezu.
Ergonomski ventil za regulaciju vodeKoličina vode može se fleksibilno prilagoditi razini prljavštine.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Real Time Technology s LCD zaslonom baterije: vrijeme rada, vrijeme punjenja i kapacitet baterije.
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
- Izmjenjiva baterija može se koristiti u uređajima na Battery Power platformi od 18 V.
Izmjenjivi valjci s četkom
- Prikladno za čišćenje drvenih ploča za terasu i WPC podnih obloga.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Maks. tlak (bar)
|maks. 10
|Područje tlaka
|Niski tlak
|Potrošnja vode pri 4 bara (l/h)
|maks. 180
|Brzina četke (rpm)
|500 - 600
|Radna širina četke (mm)
|300
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|maks. 20 (2,5 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 17 (2,5 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Izlazna snaga (A)
|2,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|363 x 307 x 1324
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač: Brzi punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
Oprema
- 2 mlaznice
- Ventil za reguliranje vode
- Rub za odlaganje
- Ergonomska ručka i drška
Videos
Područja primjene
- Terasa
- Balkon
- Drvene površine
- Mahovina