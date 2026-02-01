PCL 3-18 čistač dvorišta temeljito i dosljedno uklanja prljavštinu i druge oblike onečišćenja poput mahovine ili sivog filma s drvenih terasa. Jednostavno ga spojite na vrtno crijevo i spremni ste: rotirajuće valjkaste četke i integrirani sustav za distribuciju vode uklanjaju prljavštinu koja se zatim izravno ispiru. Količina vode koja se koristi u ovom procesu može se regulirati tako da se koristi samo onoliko vode koliko je potrebno za čišćenje. Optimizirana širina i položaj valjkastih četki omogućavaju čišćenje dvije ploče u jednom potezu, sve do rubovi. Štoviše, za zamjenu valjkastih četkica nisu potrebni nikakvi alati, što znači da se – uz drvo i WPC – čak i glatke kamene pločice mogu očistiti temeljito i bez napora. Zahvaljujući bežičnom radu, uređaj je savršen i za čišćenje izvan nje. područja puta. Opseg isporuke uključuje izmjenjivu bateriju od 18 V i brzi punjač.