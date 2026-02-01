Čistač površina PCL 6

Pomoću rotirajućih valjkastih četki i integrirane distribucije vode, čistač terasa PCL 6 izuzetno praktično, temeljito i brzo uklanja nečistoće s drvenih i WPC dasaka.

Električni PCL 6 može se koristiti za izuzetno jednostavno, ravnomjerno, brzo i temeljito uklanjanje tvrdokorne prljavštine s drvenih terasa. Jednostavno spojite uređaj na vrtno crijevo – i spremni ste za početak čišćenja. Zahvaljujući kombinaciji četiri rotirajuće valjkaste četke i podesivom dovodu vode, prljavština se može brzo i pouzdano navlažiti, a istovremeno se može pokupiti i odvesti. Svojim plutajućim efektom, PCL 6 osigurava temeljito i bez napora čišćenje drvenih ili WPC terasa. Koristi se samo onoliko vode koliko je potrebno. Širina i položaj valjaka dizajnirani su tako da se dvije daske mogu očistiti do ruba u jednom koraku, što također štedi vrijeme. Zahvaljujući zamjenjivim valjcima, možete čistiti ne samo drvene i WPC podne obloge, već i glatke i fino porozne kamene pločice i ploče. Valjkaste četke za kamene površine nisu uključene u opseg isporuke.

Značajke i prednosti
Čistač površina PCL 6: Ultra-učinkoviti koncept pogona
Ultra-učinkoviti koncept pogona
Učinkovit, energetski štedljiv motor koji pokreće četiri valjaste četke, koje se okreću u suprotnim smjerovima. Nevjerojatno jednostavan i praktičan za upotrebu za brzo, temeljito i ravnomjerno čišćenje.
Čistač površina PCL 6: Četiri visokokvalitetne rotirajuće valjaste četke (one uključene u opseg isporuke su za drvene površine)
Četiri visokokvalitetne rotirajuće valjaste četke (one uključene u opseg isporuke su za drvene površine)
Valjaste četke za drvene površine prikladne su za čišćenje drvenih podnih obloga i WPC podnih obloga. Valjaste četke za kamene površine dostupne su kao pribor za upotrebu na glatkim i finim kamenim pločicama i pločama.
Čistač površina PCL 6: Brzi konektor za četku
Brzi konektor za četku
Prebacivanje između valjkastih četki za drvene površine i onih za kamene površine je brzo i jednostavno (nije uključeno u opseg isporuke).
Voda se raspodjeljuje po površini koja se čisti putem dvije prskalice na kućištu četke
  • Mokro je, uklanja i usisava prljavštinu u jednom koraku. Uklanja tvrdokornu prljavštinu.
Podesiva količina vode pomoću ventila
  • Učinkovito čišćenje uz nisku potrošnju vode. Količina vode koja se koristi ovisi o zahtjevima zadatka čišćenja.
Zaštita od prskanja
  • Okolina ostaje čista. Prljava voda se odvodi u kućište četke.
  • Kućište četke gotovo potpuno prekriva četke.
  • Kućište četke dizajnirano je za čišćenje do samog ruba.
Podešavanje kuta drške u bilo kojem stupnju.
  • Ergonomski radni položaj, jer se visina drške može prilagoditi visini korisnika.
Položaj za spremanje
  • Kompaktni položaj za pohranu za zaštitu četki kada uređaj nije u upotrebi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. tlak (bar) 10
Područje tlaka Niski tlak
Potrošnja vode pri 4 bara (l/h) maks. 180
Nazivna ulazna snaga (kW) 0,3
Brzina četke (rpm) 600 - 800
Radna širina četke (mm) 300
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 347 x 307 x 1314

Opseg isporuke

  • Valjkaste četke za drvene površine: 4 Komad(a)

Oprema

  • 2 mlaznice
  • Ventil za reguliranje vode
  • Rub za odlaganje
  • Ergonomska ručka i drška
Videos
Područja primjene
  • Terasa
  • Balkon
  • Drvene površine
  • Zeleni lišaj
  • Mahovina
Pribor
