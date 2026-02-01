Čistač površina PCL 6
Pomoću rotirajućih valjkastih četki i integrirane distribucije vode, čistač terasa PCL 6 izuzetno praktično, temeljito i brzo uklanja nečistoće s drvenih i WPC dasaka.
Električni PCL 6 može se koristiti za izuzetno jednostavno, ravnomjerno, brzo i temeljito uklanjanje tvrdokorne prljavštine s drvenih terasa. Jednostavno spojite uređaj na vrtno crijevo – i spremni ste za početak čišćenja. Zahvaljujući kombinaciji četiri rotirajuće valjkaste četke i podesivom dovodu vode, prljavština se može brzo i pouzdano navlažiti, a istovremeno se može pokupiti i odvesti. Svojim plutajućim efektom, PCL 6 osigurava temeljito i bez napora čišćenje drvenih ili WPC terasa. Koristi se samo onoliko vode koliko je potrebno. Širina i položaj valjaka dizajnirani su tako da se dvije daske mogu očistiti do ruba u jednom koraku, što također štedi vrijeme. Zahvaljujući zamjenjivim valjcima, možete čistiti ne samo drvene i WPC podne obloge, već i glatke i fino porozne kamene pločice i ploče. Valjkaste četke za kamene površine nisu uključene u opseg isporuke.
Značajke i prednosti
Ultra-učinkoviti koncept pogonaUčinkovit, energetski štedljiv motor koji pokreće četiri valjaste četke, koje se okreću u suprotnim smjerovima. Nevjerojatno jednostavan i praktičan za upotrebu za brzo, temeljito i ravnomjerno čišćenje.
Četiri visokokvalitetne rotirajuće valjaste četke (one uključene u opseg isporuke su za drvene površine)Valjaste četke za drvene površine prikladne su za čišćenje drvenih podnih obloga i WPC podnih obloga. Valjaste četke za kamene površine dostupne su kao pribor za upotrebu na glatkim i finim kamenim pločicama i pločama.
Brzi konektor za četkuPrebacivanje između valjkastih četki za drvene površine i onih za kamene površine je brzo i jednostavno (nije uključeno u opseg isporuke).
Voda se raspodjeljuje po površini koja se čisti putem dvije prskalice na kućištu četke
- Mokro je, uklanja i usisava prljavštinu u jednom koraku. Uklanja tvrdokornu prljavštinu.
Podesiva količina vode pomoću ventila
- Učinkovito čišćenje uz nisku potrošnju vode. Količina vode koja se koristi ovisi o zahtjevima zadatka čišćenja.
Zaštita od prskanja
- Okolina ostaje čista. Prljava voda se odvodi u kućište četke.
- Kućište četke gotovo potpuno prekriva četke.
- Kućište četke dizajnirano je za čišćenje do samog ruba.
Podešavanje kuta drške u bilo kojem stupnju.
- Ergonomski radni položaj, jer se visina drške može prilagoditi visini korisnika.
Položaj za spremanje
- Kompaktni položaj za pohranu za zaštitu četki kada uređaj nije u upotrebi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|10
|Područje tlaka
|Niski tlak
|Potrošnja vode pri 4 bara (l/h)
|maks. 180
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|0,3
|Brzina četke (rpm)
|600 - 800
|Radna širina četke (mm)
|300
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|347 x 307 x 1314
Opseg isporuke
- Valjkaste četke za drvene površine: 4 Komad(a)
Oprema
- 2 mlaznice
- Ventil za reguliranje vode
- Rub za odlaganje
- Ergonomska ručka i drška
Videos
Područja primjene
- Terasa
- Balkon
- Drvene površine
- Zeleni lišaj
- Mahovina