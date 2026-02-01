Električni PCL 6 može se koristiti za izuzetno jednostavno, ravnomjerno, brzo i temeljito uklanjanje tvrdokorne prljavštine s drvenih terasa. Jednostavno spojite uređaj na vrtno crijevo – i spremni ste za početak čišćenja. Zahvaljujući kombinaciji četiri rotirajuće valjkaste četke i podesivom dovodu vode, prljavština se može brzo i pouzdano navlažiti, a istovremeno se može pokupiti i odvesti. Svojim plutajućim efektom, PCL 6 osigurava temeljito i bez napora čišćenje drvenih ili WPC terasa. Koristi se samo onoliko vode koliko je potrebno. Širina i položaj valjaka dizajnirani su tako da se dvije daske mogu očistiti do ruba u jednom koraku, što također štedi vrijeme. Zahvaljujući zamjenjivim valjcima, možete čistiti ne samo drvene i WPC podne obloge, već i glatke i fino porozne kamene pločice i ploče. Valjkaste četke za kamene površine nisu uključene u opseg isporuke.