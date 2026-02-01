Električna krpa za brisanje EWM 2
Bežični mop EWM 2 lako uklanja mrlje i prskanje – bez potrebe za vučenjem kante ili ribanjem. Površine su 20% čišće od običnog mopa.* Vrijeme rada baterije: cca. 20 min.
Uklanja mrlje i prskanje do samog ruba – bez potrebe za kantom ili neumornim ribanjem. Nije moguće? Lako se radi! Električni mop za brisanje EWM 2 s dva spremnika to omogućuje – i konvencionalne mopove za brisanje postaju suvišne. Rotirajući valjci neprestano se navlažuju svježom vodom, dok prikupljena prljavština završava u spremniku za prljavu vodu. Higijenska!Spin tehnologija uklanja do 99% svih bakterija**, ostavljajući podove 20% čišćima nego s konvencionalnim mopovima za brisanje.* Zahvaljujući tankom dizajnu i okretnom zglobu, EWM 2 savršeno se uklapa ispod namještaja i može se pohraniti na način koji štedi prostor. Vrijeme sušenja poda je samo oko dvije minute, što ga čini savršeno prikladnim za upotrebu na svim vrstama tvrdih podova (npr. pločice, parket, laminat, PVC i vinil). Snažna litij-ionska baterija ima vrijeme rada od oko 20 minuta. To vam omogućuje čišćenje površine poda do 60 m² pomoću uređaja.
Značajke i prednosti
Uklanja kapljice i osušene mrljeZamjenjuje tradicionalnu krpu i kantu Čisti sve do ruba.
Brisanje 20 posto* čišće i ugodnije u odnosu na običnu krpuSustav s 2 spremnika s Hygienic!Spin: trajno vlaženje valjaka iz spremnika za svježu vodu dok se prljavština skuplja u spremniku za prljavu vodu. Za uklanjanje bakterija do 99%**. Bez puno truda: nema nošenja kante, nema mučenja s krpom na podu, nema trljanja. Valjci Pure!Roll mogu se prati u perilici rublja na 60 °C.
Tanki dizajn proizvoda i podne glave s okretnim zglobomJednostavno čišćenje ispod namještaja i oko predmeta. Jednostavan transport i ugodno korištenje zahvaljujući maloj težini proizvoda. Spremanje uz uštedu prostora.
Prikladno za sve tvrde podloge (npr. zatvorene, premazane podloge, voskirani parket, laminat, pločice, PVC, vinil)
- Zbog vrlo malo preostale vlage podovi su ponovno prohodni nakon cca. 2 minute.
- Širok raspon sredstava za čišćenje i proizvoda za njegu za sve vrste podova.
cca.20 minuta trajanja snažne litij-ionske baterije.
- Neovisnost o priključcima struje za maksimalnu slobodu kretanja prilikom čišćenja - nema potrebe za stalnim mijenjanjem utičnica.
- 3-stupanjski LED zaslon kao intuitvni prikaz napunjenosti baterije.
Parkirna stanica s pospremanjem valjaka
- Praktično čuvanje i pospremanje uređaja i valjaka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|120 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Površinski učinak po punjenju baterije (m²)
|pribl. 60
|Sadržaj spremnika za svježu vodu (ml)
|360
|Sadržaj spremnika za prljavu vodu (ml)
|140
|Radna širina valjka (mm)
|300
|Vrijeme sušenja očišćenog poda (min)
|pribl. 2
|Napon baterije (V)
|7,2 - 7,4
|Kapacitet baterije (Ah)
|2,5
|Vrijeme rada baterije (min)
|pribl. 20
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|4
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|2,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|305 x 226 x 1220
* EWM 2 postiže do 20% bolju učinkovitost čišćenja od tradicionalne krpe za brisanje poda u kategoriji testa "Brisanje". Odnosi se na prosječne rezultate ispitivanja za učinkovitost čišćenja i čišćenje rubova.
Opseg isporuke
- Univerzalni valjak: 2 Komad(a)
- Deterdženti: Sredstvo za čišćenje podova Universal RM 536, 30 ml
- Parkirna stanica s pospremanjem valjaka
- Punjač baterija
Oprema
- Sustav s dva spremnika
Videos
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Tvrdokorne nečistoće