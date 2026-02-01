Uklanja mrlje i prskanje do samog ruba – bez potrebe za kantom ili neumornim ribanjem. Nije moguće? Lako se radi! Električni mop za brisanje EWM 2 s dva spremnika to omogućuje – i konvencionalne mopove za brisanje postaju suvišne. Rotirajući valjci neprestano se navlažuju svježom vodom, dok prikupljena prljavština završava u spremniku za prljavu vodu. Higijenska!Spin tehnologija uklanja do 99% svih bakterija**, ostavljajući podove 20% čišćima nego s konvencionalnim mopovima za brisanje.* Zahvaljujući tankom dizajnu i okretnom zglobu, EWM 2 savršeno se uklapa ispod namještaja i može se pohraniti na način koji štedi prostor. Vrijeme sušenja poda je samo oko dvije minute, što ga čini savršeno prikladnim za upotrebu na svim vrstama tvrdih podova (npr. pločice, parket, laminat, PVC i vinil). Snažna litij-ionska baterija ima vrijeme rada od oko 20 minuta. To vam omogućuje čišćenje površine poda do 60 m² pomoću uređaja.