Parni čistač SC 1 Upright
Lagan, tanak i uspravnog dizajna: početni model spreman je za korištenje u samo 30 sekundi za bezbrižno dubinsko čišćenje parom.
Uhvatite se u koštac s prljavštinom higijenskom parom: Kärcher SC 1 Upright čisti zabrtvljene tvrde podove bez napora i bezbrižno. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja 99,999% svih virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tvrdih površina. Uključite i počnite: parni čistač se zagrijava i spreman je za upotrebu u samo 30 sekundi. Spremnik svježe vode može se lako ukloniti radi punjenja. Funkcija automatskog uklanjanja kamenca s uloškom za uklanjanje kamenca u uređaju osigurava dug životni vijek. Zamjena krpe na podnoj mlaznici bez ikakvog kontakta s prljavštinom je praktična zahvaljujući pričvršćivanju na kuku i petlju. Jednostavno stanete na veliki jezičak na krpi za čišćenje poda i povučete uređaj prema gore. Parkiranje i odlaganje parnog čistača također je vrlo praktično: tanak i lagan uređaj ostaje sam uspravan.
Značajke i prednosti
Tanki dizajn proizvoda i podne glave s okretnim zglobom
- Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Neprekidno ispuštanje pare i integrirana kartuša za otklanjanje kamenca
- Zahvaljujući inteligentnoj kartuši za uklanjanje kamenca, kamenac iz vode u spremniku odstranjuje se potpuno automatski.
- Lako zamjenjivi spremnik može se u bilo koje vrijeme bez problema napuniti vodom za kontinuiranu paru, bez prekida rada.
Kratko vrijeme zagrijavanja
- Uz vrijeme zagrijavanja od svega 30 sekunda, uređaj je u trenu spreman za uporabu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Certifikat testa¹⁾
|Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.9% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²)
|30
|Učinak grijanja (W)
|1300
|Dužina kabela (m)
|5
|Vrijeme zagrijavanja (min)
|0,5
|Sadržaj spremnika (l)
|0,2
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|2,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimalni faktor za koji se produljuje životni vijek proizvoda, na temelju internih ispitivanja s tvrdoćom vode od 20 °dH i karbonatnom tvrdoćom od 15 °dH.
Opseg isporuke
- EasyFix Velika univerzalna krpa za čišćenje podova: 2 Komad(a)
- Mlaznica za pod: EasyFix Velik
Oprema
- Sigurnosni ventil
- Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
Videos
Područja primjene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Tvrdi podovi