Uhvatite se u koštac s prljavštinom higijenskom parom: Kärcher SC 1 Upright čisti zabrtvljene tvrde podove bez napora i bezbrižno. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja 99,999% svih virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tvrdih površina. Uključite i počnite: parni čistač se zagrijava i spreman je za upotrebu u samo 30 sekundi. Spremnik svježe vode može se lako ukloniti radi punjenja. Funkcija automatskog uklanjanja kamenca s uloškom za uklanjanje kamenca u uređaju osigurava dug životni vijek. Zamjena krpe na podnoj mlaznici bez ikakvog kontakta s prljavštinom je praktična zahvaljujući pričvršćivanju na kuku i petlju. Jednostavno stanete na veliki jezičak na krpi za čišćenje poda i povučete uređaj prema gore. Parkiranje i odlaganje parnog čistača također je vrlo praktično: tanak i lagan uređaj ostaje sam uspravan.