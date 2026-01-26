Parni čistač SC 1 Upright

Lagan, tanak i uspravnog dizajna: početni model spreman je za korištenje u samo 30 sekundi za bezbrižno dubinsko čišćenje parom.

Uhvatite se u koštac s prljavštinom higijenskom parom: Kärcher SC 1 Upright čisti zabrtvljene tvrde podove bez napora i bezbrižno. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja 99,999% svih virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tvrdih površina. Uključite i počnite: parni čistač se zagrijava i spreman je za upotrebu u samo 30 sekundi. Spremnik svježe vode može se lako ukloniti radi punjenja. Funkcija automatskog uklanjanja kamenca s uloškom za uklanjanje kamenca u uređaju osigurava dug životni vijek. Zamjena krpe na podnoj mlaznici bez ikakvog kontakta s prljavštinom je praktična zahvaljujući pričvršćivanju na kuku i petlju. Jednostavno stanete na veliki jezičak na krpi za čišćenje poda i povučete uređaj prema gore. Parkiranje i odlaganje parnog čistača također je vrlo praktično: tanak i lagan uređaj ostaje sam uspravan.

Značajke i prednosti
Tanki dizajn proizvoda i podne glave s okretnim zglobom
  • Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Neprekidno ispuštanje pare i integrirana kartuša za otklanjanje kamenca
  • Zahvaljujući inteligentnoj kartuši za uklanjanje kamenca, kamenac iz vode u spremniku odstranjuje se potpuno automatski.
  • Lako zamjenjivi spremnik može se u bilo koje vrijeme bez problema napuniti vodom za kontinuiranu paru, bez prekida rada.
Kratko vrijeme zagrijavanja
  • Uz vrijeme zagrijavanja od svega 30 sekunda, uređaj je u trenu spreman za uporabu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Certifikat testa¹⁾ Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.9% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²) 30
Učinak grijanja (W) 1300
Dužina kabela (m) 5
Vrijeme zagrijavanja (min) 0,5
Sadržaj spremnika (l) 0,2
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 2,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 3,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 314 x 147 x 1197

¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimalni faktor za koji se produljuje životni vijek proizvoda, na temelju internih ispitivanja s tvrdoćom vode od 20 °dH i karbonatnom tvrdoćom od 15 °dH.

Opseg isporuke

  • EasyFix Velika univerzalna krpa za čišćenje podova: 2 Komad(a)
  • Mlaznica za pod: EasyFix Velik

Oprema

  • Sigurnosni ventil
  • Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
Parni čistač SC 1 Upright
Parni čistač SC 1 Upright
Videos
Područja primjene
  • Zapečaćeni tvrdi podovi
  • Tvrdi podovi
Pribor
