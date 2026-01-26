Parni čistač SC 3 Upright
Dubinsko čišćenje tvrdih podova bez napora: SC 3 Upright premium parna krpa jednostavna za korištenje uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾.
Parna krpa SC 3 Upright iz Kärchera osigurava čistoću na svim tvrdim podovima bez ikakvih briga i uz jednostavno rukovanje: para se regulira putem tri razine kako bi odgovarala površini. Najkvalitetniji model u asortimanu Upright zagrijava se za nekoliko sekundi. Zahvaljujući spremniku za svježu vodu, koji se može napuniti i izvaditi u bilo kojem trenutku, uključujući uložak za uklanjanje kamenca, ovaj parni mop spreman je za upotrebu u tren oka. Trenutačni radni status označen je pomoću kodova u boji na LED traci. Temeljito čišćenje uklanja do 99,999% svih virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tipičnih tvrdih površina u kućanstvu. Kada je riječ o temeljitom čišćenju, SC 3 Upright je daleko bolji od konvencionalnih metoda, kao što je korištenje mopa, zahvaljujući kombinaciji EasyFix mlaznice za pod i visokokvalitetnih krpa za čišćenje podova. Zamjena krpe na podnoj mlaznici bez ikakvog kontakta s prljavštinom je praktična zahvaljujući pričvršćivanju na kuku i petlju. Jednostavno stanete na veliki jezičak na krpi za čišćenje poda i povučete uređaj prema gore. Za mekan dodir: čak i podovima prekrivenim tepisima možete lako dati novi život pomoću klizača za tepihe.
Značajke i prednosti
Regulacija količine pare u 3 stupnja za čišćenje različitih površinaMogućnost izbora jačine pare, pomoću simbola za drvenu, tvrdu ili površinu prekrivenu tepihom.
Neprekidno ispuštanje pare i integrirana kartuša za otklanjanje kamencaLako zamjenjivi spremnik može se u bilo koje vrijeme bez problema napuniti vodom za kontinuiranu paru, bez prekida rada. Patrona za inteligentno uklanjanje kamenca automatski uklanja kamenac iz vode, dramatično produžujući radni vijek uređaja.
Kratko vrijeme zagrijavanjaUz vrijeme zagrijavanja od svega 30 sekunda, uređaj je u trenu spreman za uporabu.
LED indikator na uređaju signalizira zagrijavanje i spremnost za rad
- Jednostavan za uporabu zahvaljujući stalnim povratnim informacijama uređaja o radnom stanju.
- Crveno pulsiranje označava zagrijavanje, a neprekidno zeleno svjetlo označava da je uređaj spreman za rad.
Podna mlaznica EasyFix s fleksibilnim spojem i čičkom za pričvršćivanjem podne tkanine (krpe)
- Optimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnologiji.
- Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom.
- Ergonomsko i učinkovito čišćenje s potpunim kontaktom na površinu zahvaljujući fleksibilnom spoju mlaznica.
Inteligentno podešavanje tvrdoće vode
- Tvrdoća vode može se podesiti zasebno od meke do vrlo tvrde.
- Dug vijek uređaja zbog učinkovite zaštite od kamenca.
Nastavak za tepihe, za osvježavanje tepiha
- Pomoću nastavka za tepihe, tepisi se mogu lako i komforno osvježiti.
On/Off prekidač na uređaju
- Praktično uključivanje i isključivanje uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Certifikat testa¹⁾
|Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.9% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²)
|pribl. 60
|Učinak grijanja (W)
|1600
|Dužina kabela (m)
|5
|Vrijeme zagrijavanja (min)
|0,5
|Sadržaj spremnika (l)
|0,5
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|3,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimalni faktor za koji se produljuje životni vijek proizvoda, na temelju internih ispitivanja s tvrdoćom vode od 20 °dH i karbonatnom tvrdoćom od 15 °dH.
Opseg isporuke
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Komad(a)
- Nastavak za tepih
- Mlaznica za pod: EasyFix
Oprema
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: na ručki (tri koraka)
- Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
- Integrirani prekidač za uklj./isklj.
Videos
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Osvježenje tepiha