Parna krpa SC 3 Upright iz Kärchera osigurava čistoću na svim tvrdim podovima bez ikakvih briga i uz jednostavno rukovanje: para se regulira putem tri razine kako bi odgovarala površini. Najkvalitetniji model u asortimanu Upright zagrijava se za nekoliko sekundi. Zahvaljujući spremniku za svježu vodu, koji se može napuniti i izvaditi u bilo kojem trenutku, uključujući uložak za uklanjanje kamenca, ovaj parni mop spreman je za upotrebu u tren oka. Trenutačni radni status označen je pomoću kodova u boji na LED traci. Temeljito čišćenje uklanja do 99,999% svih virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tipičnih tvrdih površina u kućanstvu. Kada je riječ o temeljitom čišćenju, SC 3 Upright je daleko bolji od konvencionalnih metoda, kao što je korištenje mopa, zahvaljujući kombinaciji EasyFix mlaznice za pod i visokokvalitetnih krpa za čišćenje podova. Zamjena krpe na podnoj mlaznici bez ikakvog kontakta s prljavštinom je praktična zahvaljujući pričvršćivanju na kuku i petlju. Jednostavno stanete na veliki jezičak na krpi za čišćenje poda i povučete uređaj prema gore. Za mekan dodir: čak i podovima prekrivenim tepisima možete lako dati novi život pomoću klizača za tepihe.